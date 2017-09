Sky vs Premium: chi vince la guerra degli abbonati domestici

Sky e Mediaset Premium sono considerate rivali da sempre: la battaglia per accaparrarsi l’esclusiva dei programmi sportivi e di intrattenimento più popolari e amati dagli italiani continua da anni. Nonostante spesso vengano paventate idee e previsioni di possibili fusioni tra i due colossi della realtà Pay tv, in realtà questo non sembra un orizzonte troppo vicino, e così la guerra prosegue. Chi ha più abbonati al momento?

Sappiamo che in seguito alla delusione legata al fallimento sportivo della Champions League, Premium ha perso con anticipo molti dei suoi abbonati, i quali hanno deciso di effetturare disdetta dal contratto prima della sua naturale scadenza o del suo naturale rinnovo. Questa piega ha spinto Mediaset ad aumentare il canone, con il, risultato di causare un ulteriore fuga dei suoi clienti.

La situazione Mediaset è quindi negativa ed in perdita, fattore che comporta alcune diatribe con l’azienda francese Vivendi, diatribe legate proprio al fatto che la Pay Tv milanese ha registrato un calo delle rendite di 100 milioni di euro soltanto nei primi 6 mesi dell’anno in corso. Tale dato ha spinto Vivendi a modificare l’iniziale accordo di subentrare nella società: Vivendi ora propone di subentrare al 20% , e non più tutto il controllo dell’impresa in cambio di azioni.

Oltre alla perdita economica, Mediaset sta quindi registrando, a causa delle sue scelte, anche perdite nel numero di abbonati: questo dato sottolinea che la scommessa Premium contro Sky non sta dando i frutti sperati, tutt’altro. Infatti Sky continua a restare solido e a non perdere abbonati, anche grazie alle esclusive sportive che è riuscita ad accaparrarsi, mentre Mediaset è in perdita.

È molto probabile che i clienti decidano di preferire le opzioni offerte da Sky, anche perché per il colosso di Cologno Monzese continuare ad investire nel goloso settore del calcio vorrebbe dire impegnare molte risorse (che sono diminuite, come abbiamo visto), senza tuttavia avere la certezza di guadagnarsi di nuovo la fiducia degli abbonati, che già sono costretti a pagare il canone Rai e magari l’abbonamento al ricco pacchetto Sky.

Attualmente, quindi, pare che la gara del numero di abbonamenti e della percentuale dei fedelissimi sia vinta da Sky.