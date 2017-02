I vantaggi delle case prefabbricate in legno

Con il passare del tempo, le case prefabbricate in legno sono riuscite a guadagnarsi un vero e proprio “posto d’onore” nel mondo dell’edilizia. Sempre più richieste ed apprezzate, le case prefabbricate in legno hanno notevoli vantaggi connessi ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Se siete ancora un po’ indecisi sul realizzare o meno una casa prefabbricata in legno, nel nostro articolo vi forniremo numerosi validi motivi per prendere la migliore decisione.

Case prefabbricate in legno: quali sono i vantaggi?



Il primo vantaggio che ci preme sottolineare è, senza dubbio, il rispetto per l’ambiente e per le persone che una casa prefabbricata in legno riesce a garantire. Il legno è il materiale più ecologico esistente al mondo, non inquina ed è in grado di isolare termicamente la casa.

Non solo ecologico, il legno è anche un eccellente materiale da costruzione: resiste alla trazione, alla compressione, è elastico, flessibile. Alle caratteristiche appena evidenziate va ad aggiungersi, poi, il basso peso specifico del legno e le ottime caratteristiche termo-acustiche del materiale. In altri termini, in legno riesce a garantire un perfetto isolamento acustico e termico.

Se ben costruite, poi, le case in legno prefabbricate sono molto durevoli nel tempo: la prova ci è fornita, del resto, dalle numerose costruzioni in legno sparse in tutto il mondo che si sono conservate, per secoli e secoli, completamente intatte.

Un argomento che ci sta particolarmente a cuore: le case prefabbricate in legno sono antisismiche e resistenti al fuoco. Pensiamo alle case in legno che, in Giappone, riescono a resistere anche ai più violenti terremoto.

Grazie alle sue proprietà, il legno riesce infatti a resistere molto bene sia alle forze telluriche sia al fuoco.

Una casa prefabbricata in legno, poi, è in grado di farci risparmiare anche in termini di consumi energetici. Il risparmio di chi decide di abitare in una casa in legno è ben noto: grazie alle sue eccellenti proprietà, questo materiale riesce ad isolare la casa prefabbricata da ogni agente atmosferico evitando, così, inutili spese per il riscaldamento ed il condizionamento. Case in classe energetica A (e superiori), com’è noto, producono un notevole risparmio.

Una casa in legno, dunque, risulta calda in inverno e fresca in estate. L’ideale per chi desidera una casa eco-compatibile e in bioedilizia e vuole tagliare, nello stesso tempo, i costi delle bollette.