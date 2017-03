Pavimento antitrauma in gomma: le caratteristiche

Indispensabile per tutelare e garantire la sicurezza degli utenti, il

deve essere necessariamente installato in tutti i luoghi che accolgono i bambini.

Asili nido, scuole, ludoteche, parchi gioco e palestre (ma anche abitazioni private) sono tutti luoghi che richiedono l’installazione di idoneo pavimento antitrauma che garantisca la sicurezza degli utenti e riduca al minimo i danni derivanti da eventuali cadute.





Le pavimentazioni antitrauma (dette anche “antiurto” oppure “antishock”) che è possibile trovare sul mercato sono realizzate con diversi materiali, sia sintetici che naturali. Ma il pavimento antitrauma più utilizzato ed installato nelle aree gioco destinate ai bambini – all’interno così come all’esterno - è, senza dubbio, quello in gomma.





Pavimento antitrauma in gomma: cosa dispone la Legge?





l’obbligatorierà dell’utilizzo di un pavimento antitrauma in tutti quei luoghi destinati dal gioco dei bambini. In particolare, la norma UNI EN 1177 si basa sul criterio HIC (Head Injury Criterion), un valore in grado di quantificare le lesioni che la testa può subire nel caso di impatto con le superfici. Il criterio HIC tiene conto dell’energia cinetica sprigionata dalla testa al momento dell’impatto. La normativa europea UNI EN 1177 stabiliscedell’utilizzo di un pavimento antitrauma in tutti quei luoghi destinati dal gioco dei bambini. In particolare, la norma UNI EN 1177 si basa sul criterio HIC (), un valore in grado di quantificare le lesioni che la testa può subire nel caso di impatto con le superfici. Il criterio HICsprigionata dalla testa al momento dell’impatto.

Ebbene, tutti i pavimenti antitrauma installati nelle aree gioco destinate ai bambini devono rispondere necessariamente ai criteri e ai principi dettati dalla normativa europea UNI EN 1177. Ma non solo: le pavimentazioni antitrauma devono essere realizzate anche nel pieno rispetto dei processi di qualità in conformità della norma ISO 9001.

Le caratteristiche del pavimento antitrauma





pavimenti antitrauma deve essere caratterizzata da proprietà di elevato assorbimento degli impatti e deve essere in grado di disperdere l’energia cinetica sprigionata durante l’impatto. Di norma, la gomma utilizzata per assemblare ideve essere caratterizzata da proprietà di elevato assorbimento degli impatti e deve essere in grado disprigionata durante l’impatto.

La pavimentazione antitrauma installata nelle aree gioco pensate per i più piccoli deve essere caratterizzata da una serie di altre proprietà. In particolare, le superfici antitrauma devono essere lavabili e, nel caso in cui siano installate all’esterno, devono essere antiscivolo, antisdrucciolo ed in grado di resistere alle intemperie.

La pavimentazione antitrauma, inoltre, è dotata di proprietà antibatteriche, antimuffa, fonoassorbenti, drenanti e permeabili nonché devono avere un’eccellente resistenza meccanica.





La manutenzione del pavimento antitrauma in gomma

Il rivestimento antitrauma in gomma non necessita di particolari accorgimenti per la sua manutenzione. Ovviamente, la pulizia dovrà essere effettuata in maniera frequente in modo da garantire la massima igiene agli ambienti.