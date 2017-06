MONTASCALE per disabili: Tipologie, permessi

Il montascale o servoscala è un impianto per il sollevamento di persone impossibilitate a salire scale o a superare ostacoli. I montascale si compongono dei seguenti elementi: la poltroncina, il sistema di accensione e comando (solitamente posizionato sul bracciolo), i dispositivi di sicurezza (ad esempio i sensori che fermano il movimento in presenza di ostacoli e la chiave che impedisce un uso non autorizzato del montascale), il telecomando per il comando a distanza del funzionamento.

Dove si installa un montascale ?

Di solito i montascale per disabili o anziani si installano in luoghi pubblici , ma negli ultimi anni sta crescendo sempre di più la richiesta di questi ausili anche negli appartamenti privati in condomini.

Le varie tipologie di montascale:

Esistono 3 tipologie di montascale : montascale a piattaforma, montascale a poltroncina, e monstascale mobili.

Il montascale a piattaforma è un impianto per il sollevamento di persone in carrozzina. Questo tipo di montascale è costituito da una pedana o piattaforma, una spalliera, una guida, un motore e dei comandi.

Il montascale a poltroncina è un ausilio che permette di superare o una o più rampe di scale in posizione seduta. Questo tipo di montascale si compone è dotato di un sedile, una piattaforma, uno schienale, due braccioli, un comando e le guide.

I montascale mobili invece sono impianti che non richiedono un'installazione fissa e si dividono a loro volta in due categorie : montascale a cigoli e montascale a ruote.

Il montascale a cingoli richiede una scala caratterizzata da un pianerottolo con misure idonee per permettere al montascale di girare sulla rampa successiva; l'utilizzo di questo tipo di montascale è sconsigliato nelle situazioni in cui si trovino dei gradini a spicchio.

Nel caso di impossibilità di utilizzo di un montascale a cingoli, a causa della conformazione particolare delle rampe di scale, è consigliabile utilizzare un montascale mobile con ruote.

Questi tipi di montascale, utilizzabili sia in ambiente esterno che all'interno degli edifici sono dotati di un sedile su cui dovrà trasferirsi l'utilizzatore per la salita/discesa dalla scala, oppure garantire la possibilità al disabile di utilizzare il montascale mobile, fissando la propria carrozzina manuale o elettrica all'ausilio in questione.

Regole per installare un montascale in appartamento ed in condominio

Se si è proprietari dell'appartamento per l'installazione del monstascale non occorre alcuna autorizzazione dell'assemblea condominiale, poichè si tratta di un lavoro in una porzione di immobile di propietà esclusiva.

Limitazioni invece sono previste se non si è proprietari dell'appartamento ma soggetti a contratto di locazione. In questo caso non si possono apportare modifiche all'immobile senza il consenso del proprietario.

Invece per l'installazione di montascale negli ambienti comuni degli edifici condominiali , ci sono delle regole essendo un lavoro in un ambiente di proprietà non esclusiva e quindi occorre il consenso dei condomini.

I condomini interessati all'installazione del montascale devono convocare l'assemblea condominiale esponendo la richiesta di installazione dell' ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Anche se non si ottiene la maggioranza dei consensi da parte dell'assemblea condominiale , i condomini interessati possono comunque installare l'impianto a proprie spese dopo tre mesi. Naturalmente sono esenti dalle spese tutti gli altri condomini.

Ovviamente bisogna fare attenzione che il montascale in questione non vada a pregiudicare l'utilizzo delle parti comuni agli altri condomini.