Con l'aspiracenere addio a polveri e ceneri

Attenzione alle ceneri

Ad esempio, se intendiamo pulire anche (o soprattutto) stufe e camini bisogna orientarsi su soluzioni differenti dai semplici bidoni aspiratutto o dagli aspirapolvere, perché questi sono poco adatti all'uso: sebbene il funzionamento di fondo sia il medesimo, infatti, le piccoli dimensioni delle ceneri sono un limite quasi insormontabile per le macchine pensate per altri scopi. In pratica, usando un prodotto non adatto si rischia di far fuoriuscire le ceneri o di sottoporre il motore a uno sforzo eccessivo, che ne riduce la vita.

Come scegliere un buon prodotto

Inoltre, i recipienti delle macchine professionali sono anche molto più capienti rispetto agli strumenti pensati per impieghi domestici: ad esempio, un normale aspirapolvere può contenere materiale fino a circa 2 litri, mentre la capacità del bidone della aspiracenere professionale proposta sul portale online Giffi Market è di ben 25 litri, ovvero più di dieci volte più grande.

Aspirare ceneri fredde e calde

Il citato modello è uno dei più efficienti per le operazioni di aspirazione a secco per ceneri fredde, vale a dire tutte le polveri che non superano la temperatura di 40 gradi; in commercio ci sono anche altre macchine pensate e studiate appositamente per aspirare le ceneri ancora calde (a temperature superiori ai 40 gradi), una tipologia che è indicata innanzitutto per tutte le persone che intendono pulire in fretta il camino o il barbecue dopo l'utilizzo, attendendo un minimo raffreddamento.

Le caratteristiche da valutare

Ci sono poi altre caratteristiche tecniche da valutare al momento dell'acquisto, come gli aspetti strutturali che determinano la praticità d’uso del bidone aspiracenere, a cominciare dalle sue dimensioni e dal peso. Non meno utile è poi soffermarsi a considerare attributi come sono il raggio d’azione e gli accessori in dotazione, ma anche la facilità di reperire pezzi di ricambio in caso di guasti o problemi.

Accessori e dettagli tecnici

Ad esempio, la lunghezza del cavo è un fattore molto importante per chi intende usare la macchina all'esterno, dove in genere le prese di corrente elettrica non sono frequenti: pertanto, poter contare su un cavo lungo almeno quattro metri consente di muoversi in discreta libertà, anche se ovviamente è sempre possibile utilizzare una prolunga esterna. Simile il discorso per accessori come tubi supplementari o bocchette, che possono trovarsi in fornitura di base oppure essere acquistati a parte e la cui utilità dipende dalla tipologia di intervento che abbiamo in mente.

L'importanza del filtro

Molto utile è la possibilità di contare su una bocchetta a lancia, piatta e lunga, che si rivela il componente adatto ad aspirare la cenere che si accumula in spazi angusti come fessure e angoli, così come fondamentale è la presenza di un filtro che possa trattenere anche le particelle più piccole, rendendo più salubre l'ambiente e contribuendo a migliorare la vita di chi è soggetto ad allergie.