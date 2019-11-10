L’installazione dell’antifurto è più importante dell’antifurto stesso: ecco a chi rivolgersi
di Redazione
10/11/2019
È boom di sistemi antifurto anche in Italia, Paese dove la popolazione, a dispetto di dati che sembrerebbero segnalare un forte calo dei reati, continua a sentirsi minacciata proprio in casa. Ma scegliere un buon antifurto è soltanto metà dell’opera. Importantissimo, per non dire fondamentale, il momento dell’implementazione dell’antifurto nella nostra abitazione. Sì, perché i sistemi antifurto più moderni sono diventati complessi, altamente tecnologici e precisi, e hanno bisogno della stessa alta tecnologia e precisione per essere installati al meglio. Ci sono diverse soluzioni tra le quali scegliere, anche se non possiamo che sottolineare l’assoluta superiorità degli installatori monomarca, spesso collegati e/o affiliati direttamente con i brand produttori. Nella guida di oggi scopriremo perché affidarsi a questo tipo di soluzioni può offrirci il miglior risultato possibile. Continuate a leggere!
Un antifurto installato non al top è un antifurto inutilePartiamo però con una brevissima premessa. Installare un antifurto in modo non corretto, vuol dire avere un antifurto che non funziona al meglio e che dunque non è in grado di svolgere il proprio compito al meglio. E quando un antifurto non svolge il suo compito al meglio, nella stragrande maggioranza dei casi è come non averlo. Un antifurto che non è stato installato allo stato dell’arte cessa dunque di essere quel presidio di sicurezza che dovrebbe proteggerci da ladri e malintenzionati, per garantirci giorni più sicuri e notti più tranquille.
Il monomarca batte il genericoNon abbiamo alcun timore di essere smentiti a riguardo. Il monomarca infatti è sempre in grado di offrire il miglior servizio possibile quando si parla di installazione antifurti, per diversi motivi.
- È in genere preparato direttamente dal brand che produce l’allarme: ha seguito corsi di formazione e di aggiornamento che il produttore del sistema antifurto ritiene necessari per offrire il miglior servizio possibile al cliente finale;
- È selezionato anche in base alle proprie capacità: nel senso che deve dimostrare di essere in grado di montare e installare sistemi antifurto al meglio, ovvero allo stato dell’arte.
Perché non rivolgersi ad improvvisati o a installatori genericiMai rivolgersi a chi dice di saper installare qualunque tipo di sistema antifurto e magari ti si propone come installatore generico. Si tratta di personaggi che non riusciranno a sopravvivere su un mercato dei sistemi antifurto che si fa sempre più complesso e tecnologicamente avanzato. Un mercato dei sistemi antifurto che avrà sempre più bisogno di figure specifiche e specializzate, che saranno in grado di interagire e di installare tecnologia che, già oggi, è enormemente più complessa di quella che eravamo abituati a vedere soltanto qualche anno fa.
