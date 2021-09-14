5 consigli per arredare il bagno in maniera pratica
14/09/2021
Il bagno è l'ambiente della casa dedicato al relax e durante il 2020, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, è diventato uno spazio casalingo più vissuto rispetto al passato. Trascorrendo più tempo tra le mura domestiche, ci si è occupati anche di più di curare il proprio corpo. Per il 50% degli italiani, poi, durante il periodo di lockdown il bagno è stato l'unico rifugio della casa, trasformandosi in una sorta di SPA personale per ritrovare benessere e qualche minuto di quiete durante l’isolamento forzato. In molti casi sono state anche affrontate ristrutturazioni e questa pratica molto probabilmente si protrarrà anche dopo l'emergenza. Vediamo insieme, dunque, come si può arredare il bagno in maniera pratica rispondendo a tutte le esigenze.
Al primo posto la funzionalitàUn bagno dev'essere innanzitutto funzionale. I sanitari quindi devono essere comodi e in armonia con lo spazio disponibile. Ci sono molte soluzioni pratiche che consentono di avere tutto in poco spazio. La formula vasca con doccia integrata è quella più funzionale perché consente di avere 2 soluzioni in 1 ed è perfetta sia per chi ama rilassarsi più tempo in bagno sia per chi preferisce la praticità della doccia.
Pochi mobili tanti cassettiCi si trova spesso in bagni angusti e pieni di mobili. Scelta sbagliata! Il bagno richiede pochi mobili, ma pieni di cassetti per disporre tutti gli strumenti che possono servire e riporre i prodotti di riserva, così da non doversi spostare in altre stanze per trovarli. Ci sono in commercio mobili per il bagno che si possono inserire sotto il lavandino, così da occupare meno spazio e avere subito a disposizione un mobile per prendere asciugamani di riserva e accessori.
Curare i dettagliCiò che rende il bagno una vera chicca, sono i dettagli. Per renderlo pratico e accogliente, è importante disporre bene gli agganci per le asciugamani e il portasapone e posizionare nelle zone strategiche delle mensole, sulle quali predisporre profumatori e piccole piante.
Attenzione alla luceL'illuminazione del bagno è fondamentale, perché contribuisce a creare l'atmosfera ideale. L'idea più pratica per avere sempre la luce giusta è quella di optare per una luce diffusa per i momenti veloci da passare in bagno, in modo da illuminare bene ogni sanitario e poi di aggiungere delle applique con una luce più soft da utilizzare quando ci si rilassa in vasca. Per l'illuminazione in bagno ci si può affidare anche al web per la scelta. Online, sui siti specializzati, come www.echome.it, ci sono diverse proposte per soddisfare ogni necessità e, con l'opportunità della consegna a domicilio, l'acquisto è anche più facile e veloce.
I materialiUna delle caratteristiche di un bagno pratico è la facilità di pulizia. Per questo è molto importante scegliere dei materiali che si puliscono facilmente e che non siano molto suscettibili all'umidità che caratterizza gli ambienti come il bagno. Di solito il bagno viene rivestito, almeno in parte, da piastrelle, che hanno sì una funzione estetica e di protezione dall’umido, ma risultano poi un covo di polvere, che si annida sia nelle cornici che ne delimitano l'altezza, sia lungo le fughe. Come ovviare a questo fastidio? Scegliendo la pietra, un materiale che negli ultimi anni è molto di tendenza. Parliamo di una soluzione sostenibile e che consente pulizie con facilità, dando al bagno un effetto ancor più rilassante, perché ricorda proprio un centro benessere.
