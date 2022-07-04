Come scegliere la giusta zanzariera per la propria casa
di Redazione
04/07/2022
Finalmente è arrivata l’estate, il periodo più bello dell’anno. Dopo i rigidi mesi invernali, quelli incerti primaverili (“non esistono più le mezze stagioni”), la voglia di poter vivere a contatto con la natura, incontrare amici e parenti o vivere qualche giornata lontana dal proprio domicilio, fanno capolino nell’animo e nel cuore degli italiani. La bella stagione, però, non è tutta “rosa e fiori”, come ben sappiamo. Il caldo, spesso, si impossessa delle città, le rende irrespirabili, obbliga le persone a cercare un po’ di refrigerio accendendo l’aria condizionata o il ventilatore per combattere temperature talvolta particolarmente elevate. L’estate, poi, ha qualche piccola controindicazione, se tale si può definire, che si trasforma in un problema piuttosto marcato, tra i più fastidiosi, se non “il più” fastidioso, di questo periodo dell’anno: le zanzare.
Estate, una bellissima stagione che nasconde svariate insidieNon particolarmente gradevoli neppure dal punto di vista estetico, questi insetti palesano la loro presenza quando la colonnina delle temperature cresce inesorabilmente, creando problemi a grandi e piccini. E se quando ci si trova all’aria aperta i rimedi possono essere difficili da reperire, lo stesso discorso non è valido per quanto concerne la propria abitazione, il luogo, come risaputo, dove questi insetti colpiscono con maggior frequenza le loro “vittime”. Tra rimedi abbastanza discutibili e talvolta poco efficaci, come le tavolette e l’accensione di candele aromatizzate che, in alcuni casi, non fanno altro che aumentare la presenza di questi sgradevoli insetti, ne esiste uno di tradizione ultradecennale che risulta, ancora al giorno d’oggi, il più efficace per evitare la loro presenza all’interno della nostra abitazione: la zanzariera. Non tutte le zanzariere, per quanto ovvio, risultano totalmente efficaci ad eliminare la presenza delle zanzare nel proprio appartamento, in quanto anche in questo caso, come in qualsiasi altro, la qualità del prodotto può fare la differenza. In molti casi, anche in modo piuttosto marcato ed evidente. Una vasta fetta di italiani, infatti, preferisce ricorrere all’installazione delle cosiddette zanzariere in kit, che si possono facilmente reperire anche presso i punti vendita della grande distribuzione. Questi prodotti sono abbastanza economici, quindi fortemente attrattivi per un numero cospicuo di consumatori, che sperano di aver risolto definitivamente l’annoso problema della presenza delle zanzare all’interno delle mura domestiche.
Zanzariera kit o su misura: qual è la soluzione più efficace?Il vantaggio della minor spesa, tuttavia, implica l’insorgere di altre tipologie di problematiche, che vanno ad incidere sensibilmente sull’effettiva risoluzione del problema. Le zanzariere kit, infatti, implicano una certa dimestichezza da parte di chi le acquista, come, ad esempio, saperle perfettamente tagliare qualora risultassero di misura maggiore rispetto a quella richiesta. Certo, chiunque, grazie all’ausilio di un semplice metro, è in grado di comprendere quale sia la misura idonea, ma le zanzariere kit, salvo sparuti e fortunosi casi, difficilmente si rivelano della misura idonea alla loro installazione nel nostro domicilio. Da qui, quindi, l’esigenza di saper tagliare adeguatamente un prodotto che, non di rado, è fabbricato con materiale di bassa qualità, che potrebbe facilmente deteriorarsi anche solo col passare del tempo. È una tipologia di zanzariera, quindi, che non offre alcun tipo di garanzia sul risultato finale, in particolar modo se la persona che provvede alla montatura non è uno specialista del settore: in quanti casi, a causa di un montaggio approssimativo, si sono verificate problematiche in un secondo momento come - a titolo esemplificativo tra i mille che si potrebbero citare - infiltrazioni d’acqua per forti piogge? La soluzione migliore per non aver alcun tipo di problematica è certamente un’altra, come ben sanno i cittadini capitolini che prediligono affidarsi a dei professionisti che provvedono all’installazione di Zanzariere su misura Roma, in grado di garantire, oltretutto, l’alta qualità di un prodotto confezionato ad arte per le singole esigenze del nucleo abitativo e un montaggio perfetto, oltre ad un’assistenza post-vendita per eventuali opere manutentive alla zanzariera stessa.
