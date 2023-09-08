Rendere più sicura una casa: alcuni suggerimenti utili

è un aspetto a cui tutti noi siamo sempre un po’ sensibili. In effetti, a qualcuno è capitato che dei ladri si introducessero all’interno dell’abitazione e si tratta evidentemente di uno scenario piuttosto brutto, anche per quanto riguarda il contraccolpo psicologico che porta con sé.

Per questa ragione, a volte conviene di intervenire in maniera preventiva sotto questo aspetto. Ad esempio, si può pensare di cambiare la serratura della propria porta di casa, acquistando una versione più all’avanguardia e sicura. In tal senso, è importante affidarsi solo a professionisti del settore:

per andare alla scoperta delle soluzioni più efficaci dal punto di vista della

. Oltretutto, è bene anche sapere come comportarsi quando ci si deve assentare da casa, che si tratti semplicemente di qualche ora piuttosto che di diverse settimane.

Cosa fare se ci si assenta per brevi periodi

Quando andate a fare delle commissioni e vi allontanate dalla vostra abitazione, ecco che conviene sempre seguire qualche utile accorgimento, come lasciare la luce accesa. È vero che da una parte il conto in bolletta sale, ma d’altro canto si dà l’impressione che in casa ci sia comunque qualcuno. Per questo motivo, può essere efficace anche

.

La porta deve essere sempre chiusa a chiave, così come si deve evitare di riporre le chiavi sotto lo zerbino oppure in un altro luogo dove siano alla portata praticamente di tutti. Se lasciate un

, è chiaro che si tratta di un evidente indizio che in casa non c’è nessuno. Qualora abbiate lasciato all’interno dell’abitazione degli oggetti incustoditi, è meglio fare una foto ogni tanto, in maniera tale da

.

Cercate di fare un’opera di sensibilizzazione nei confronti del vicinato. Quindi, se avete cominciato a sentire dei

, la cosa migliore da fare è chiamare immediatamente il 113, soprattutto se si capisce che c’è un tentativo di effrazione di una porta in atto.

Qualora doveste tornare a casa e trovare la porta completamente aperta, o anche solo socchiusa, piuttosto che chiusa dall’interno,

. Infatti, i malintenzionati potrebbero essere ancora presenti all’interno dell’appartamento e, di conseguenza, potreste trovarveli di fronte. Meglio chiamare immediatamente anche in questo caso il 113, che saprà come intervenire nel migliore e più sicuro dei modi.

Come comportarsi se ci si assente per tanto tempo da casa

In questo caso, è chiaro che si sta facendo riferimento alle classiche ferie, estive oppure invernali, in cui si rimane lontani da casa anche per qualche settimana oppure per mesi interi, se magari si ha la disponibilità di una seconda casa in giro per l’Italia.

. Cercate sempre di limitare tali voci solamente con i vostri parenti e amici più stretti.

Se ne avete la possibilità, la cosa migliore da fare è quella di

, ma anche degli elettrodomestici in casa, come ad esempio la radio piuttosto che la televisione. Affidatevi a qualche parente o amico stretto per ritirare la posta dalla vostra cassetta delle lettere. In caso contrario, il fatto che la posta si continui ad accumulare è un chiaro indizio che la casa è disabitata già da qualche tempo.