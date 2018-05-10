Scegliere la casetta da giardino ideale

Le casette da giardino

Caratteristiche del legno

Casetta fai da te

Una casetta da giardino in legno è un elemento utile da inserire nel proprio giardino, dove mettere al sicuro oggetti come gli attrezzi da giardino o da lavoro, in un luogo asciutto e al riparo, in modo da poterli trovare subito e facilmente quando servono, e oltretutto una struttura di questo tipo permette di fare ordine in casa e in giardino e avere unoe confortevole.Vi sono varie dimensioni per le, sia più piccole, da utilizzare in giardino come box, per riporre gli oggetti, sia di grandezza media, da utilizzare come garage o magazzino, oppure da trasformare in praticadove dedicarsi al bricolage, alla musica, alla pittura o al proprio hobby preferito. Gli amanti del benessere possono creare una piccolain una casetta in legno, oppure realizzare una bella. Vi sonoper bambini di dimensioni ridotte, perfette per fare giocare nel giardino i piccoli di casa, creando il loro angolo segreto. Unadi maggiori dimensioni diventa molto comoda invece come casa per gli ospiti, per realizzare unada mettere nel proprio spazio all'aperto, dotata di allacciamento idrico e elettrico. Una casetta di questo tipo è anche ideale da utilizzare comecon ogni comfort. Sono molto diffuse anche nei campeggi, come i classici bungalow o chalet in legno. Il legno è un elemento naturale, e si può adattare a ogni tipo di giardino creando un insieme armonico ed elegante che si inserisce perfettamente nell'ambiente circostante.Il legno offre, e opportunamente trattato può stare all'aperto per anni senza subire danneggiamenti da intemperie o dagli insetti. Inoltre le caratteristiche del legno fanno si che esso crei un ambientedal caldo e dal freddo e anche dai rumori. E' anche ideale come elemento strutturale per le case costruite in un ambiente a, e anche se molti non lo sanno, il legno. Infatti la sua struttura fa si che in caso di incendio bruci prima la parte esterna, e l'interno rimane intaccato, questo per il processo di carbonatazione del legno, per cui nelle fiamme il legno inizia a bruciare, ma a 240°C lo strato più esterno si carbonizza e diventa una protezione per la sezione interna, che si riduce in in tempi davvero molto lunghi. Quindi una casa in legno resiste per molto tempo al fuoco rispetto a una con struttura in cemento, dato che quest'ultimo materiale invece brucia subito crollando su se stesso quindi risulta particolarmente pericoloso.La casetta da giardino si può costruire anche con ilper chi è un po' esperto di falegnameria. In commercio sono vendute in pratico kit di montaggio con tutte le istruzioni passo per passo a partire dal basamento fino alla posa delle tegole. In caso qualcuno voglia aiuto nella costruzione, ledi casette in legno hanno del personale esperto che può costruire in loco la casetta, di qualsiasi dimensione e misura. Una casetta può anche veniresu richiesta, magari con accessori extra come una veranda o un terrazzo, oppure dipingendola del colore preferito o scegliendo un'essenza lignea particolare che soddisfi anche dal punto di vista estetico. Sul mercato vi sono differenti proposte di casette in legno, di, da scegliere anche in base al proprio budget. Se si acquistano le casette in legno online si possono trovare, e inoltre i prodotti in vendita presso le aziende costruttrici di casette con portale e commerce, spesso arrivano ad avere un costo anche del 40-60% inferiore a quello di listino, dato che vengono vendute senza intermediari, direttamente dal produttore al cliente finale.