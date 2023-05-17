Pavimento in ufficio: come realizzarlo?
di Redazione
17/05/2023
Arredare l’ufficio si sta rivelando più complicato del previsto? In effetti, un ufficio ha bisogno di pochi elementi essenziali e proprio per questo bisogna selezionarli con cura. Ogni scelta si noterà sul risultato finale e ogni dettaglio è importante. Tra tutti il pavimento dell’ufficio è forse l’elemento più di spicco, dato che si estende per tutta la stanza. Occorre quindi sceglierne uno che dia risalto alla stanza e si allinei con lo stile di tutto l’ufficio. Le opzioni sono diverse: vediamo come realizzare il pavimento in ufficio in modo che risulti perfetto per l’ambiente lavorativo.
Quali caratteristiche deve avereInnanzitutto, è importante dire che nel pavimento di un ufficio bisogna ricercare caratteristiche diverse da quelle di cui si ha bisogno per un appartamento. E la prima, fondamentale, è la resistenza: l’ufficio è un luogo in genere molto trafficato, in cui solitamente vi è un continuo andirivieni di persone, tra clienti, fornitori ecc. Serve quindi un pavimento che duri nel tempo e che resista alle continue sollecitazioni. Allo stesso tempo, però, si ha bisogno di un pavimento facile da pulire, e quindi non troppo delicato per quanto riguarda lo sfregamento e il tipo di prodotti da utilizzare. In ultimo, poi, il pavimento andrà a costituire una delle parti principali dell’arredamento dell’ufficio: per questo motivo deve essere anche elegante, ricercato e comunque di un design accattivante. L’opzione che più è in grado di mettere insieme queste caratteristiche è la moquette, un tipo di rivestimento naturale che si applica sulla pavimentazione e scalda subito l’ambiente, con la sua morbidezza e i suoi colori che ne determinano il messaggio. Una moquette rossa comunica accoglienza, nera lo rende più elegante e gialla mette allegria: e in questo modo si garantisce anche la protezione del pavimento sottostante. Altri materiali e caratteristiche Esistono altre diverse opzioni per il pavimento di un ufficio, tutte con caratteristiche differenti che le rendono più o meno adatte a diversi contesti. Per una resistenza maggiore si può scegliere un pavimento in resina, che ha caratteristiche vantaggiose anche per quanto riguarda l’igiene. Si tratta di un’opzione economica e durevole, ma forse manca un po’ di quell’eleganza che ci vuole nell’arredo di un ufficio. Con caratteristiche simili ma un design più raffinato troviamo il laminato, utilizzato spesso come alternativa al parquet perché più resistente, economico e meno delicato. Un’ulteriore opportunità che si ha è quella di realizzare il pavimento dell’ufficio in gres porcellanato, un materiale personalizzabile molto apprezzato per la sua versatilità e la sua gradevolezza estetica. Oltretutto il gres è ignifugo, molto resistente ad urti e abrasioni e in più elegante e raffinato. Un’opzione molto utilizzata per gli uffici, infine, è il pavimento galleggiante, ovvero una struttura sopraelevata alla base vera e propria della stanza su cui poi si andrà a poggiare il pavimento. Questo si fa per lasciare spazio all’eventuale passaggio di tubi, scarico di fluidi e impianti di riscaldamento a terra. La parte visibile del pavimento in questo caso è quasi sempre in gres, ma si può trovare anche in finto legno o in PVC, materiale sostenibile e di facile installazione.
