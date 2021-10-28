Regali da offrire ad una inaugurazione della casa
di Redazione
28/10/2021
La maggior parte di noi, nel momento in cui viene invitato a cena da una coppia di amici che vogliono inaugurare la casa nuova festeggiando, entra nel panico non sapendo che cosa poter regalare. La prima regola è mai presentarsi a mani vuote: basta un mazzo di fiori o un vassoio di pasticcini per ricambiare la gentilezza dell’invito e festeggiare l’occasione unica. Se poi ci si volesse distinguere dai restanti invitati ecco una lista dei migliori regali originali da poter fare alla giovane coppia di conviventi.
L’utilità come criterio di scelta per i regaliCi sono alcuni confort che non dovrebbero mai mancare all’interno di un’abitazione e dei quali tuttavia inizialmente ci si priva a causa delle ingenti spese affrontate durante il periodo iniziale. La qual cosa può giocare a favore di coloro che intendono sorprendere la giovane coppia con un bel regalo. Ad esempio, per una giovane coppia che possiede un appezzamento di terreno un regalo particolarmente apprezzato potrebbe essere un bel barbecue da giardino sul quale arrostire la carne nei pranzi senza sosta della domenica. O ancora un bel kit di giardinaggio con cui curare il giardino a tal punto da scatenare l’invidia dei vicini. Qualora l’abitazione non disponesse di un giardino, è possibile ripiegare su altri regali che potrebbero per esempio riguardare uno degli ambienti maggiormente frequentati della casa come la cucina. Per esempio, scegliendo set, iconici e senza tempo, come un set di padelle e pentole di qualità, un set di bicchieri e piatti da portata o un set di tazze e tazzine da thè e caffè. Anche l’idea di un vassoio da portata potrebbe essere molto amata dai padroni di casa. Per un regalo più ricercato ed esclusivo invece vi suggeriamo un carrellino porta vivande oppure un romantico vassoio per la colazione a letto. Se vogliamo invece rimanere sul classico, anche i complementi di arredo sono un’ottima scelta: un set di lenzuola, una coperta dal materiale pregiato, un completo di asciugamani, un coordinato composto da tovaglia e tovaglioli.
L’elettrodomestico è un bene, alle volte, indispensabileLe ultime tendenze dimostrano come, al giorno d’oggi, le coppie che decidono di andare a convivere cerchino di ridurre al minimo l’acquisto di elettrodomestici viste le spese iniziali affrontate. Tuttavia, dopo qualche giorno di convivenza, capiscono quanti confort questi beni apportino alla quotidianità. Potrebbe essere una buona idea quella di anticipare la coppia regalandole un elettrodomestico che semplifichi la vita di tutti i giorni. Per la cucina è possibile optare per un robot da cucina super accessoriato che consenta di ridurre al minimo le energie impiegate per la preparazione della cena; oppure una macchina da caffè che dia la giusta carica a partire dalle prime ore del mattino; o ancora una centrifuga per le proprie bevande, considerato tra i migliori regali originali da fare. Per le faccende domestiche invece è possibile optare per un ferro da stiro oppure una scopa elettrica o ancora un robot aspirapolvere che si occupi della pulizia della casa in maniera del tutto autonoma.
Un regalo techPer le coppie maggiormente tecnologiche poi, è possibile ripiegare sulla scelta di prodotti tecnologici avanzati e all’avanguardia: per esempio prodotti per l’impianto domotico, un sistema di sicurezza smart per vigilare sulla propria abitazione o ancora una cornice digitale dove poter racchiudere tutti i momenti più belli della coppia.
Un buono come idea regalo da fare quando si inaugura una casaTra i migliori regali originali, infine, negli ultimi anni sta prendendo piede l’idea dei buoni regalo pensati appositamente per la coppia. Non è facile, infatti, azzeccare i gusti della giovane coppia e le sue necessità; pertanto se non si vuole sbagliare è possibile ricorrere ad un buono regalo da spendere per qualsiasi cosa di cui la coppia abbia bisogno.
