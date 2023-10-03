Guanti per elettricista: quali sono reperibili in commercio
03/10/2023
Quali guanti per l’elettricistaIndipendentemente dal tipo di attività che si svolge, è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro a indicare quali siano i dispositivi di protezione che è obbligatorio indossare. Al di là dell’obbligo, molti elettricisti preferiscono indossare i dispositivi protettivi durante il lavoro, per evitare anche i rischi fortuiti, non correlati al loro buon operato o alla predisposizione corretta dell’ambiente lavorativo. Per questo motivo preferiscono indossare sempre un paio di guanti dielettrici, ossia guanti isolanti che li proteggono dalla tensione elettrica che potrebbe essere presente in un impianto. Ne esistono di varie tipologie, a seconda delle esigenze, come si può vedere, ad esempio, al link https://materialeantinfortunistica.it/cosa-sono-i-dpi/guanti-da-lavoro/guanti-dielettrici/, in cui sono accuratamente elencate e descritte.
Preparare il luogo di lavoroI diversi tipi di guanti da lavoro per elettricisti proteggono dalla tensione elettrica in modo direttamente dipendente dalla classe cui appartiene il singolo DPI. Non sempre l’elettricista è in grado di valutare con precisione quali siano i rischi cui sta andando incontro, quindi spesso si preferisce indossare un paio di guanti protettivi di classe molto elevata, che mettono al riparo da qualsiasi rischio. È vero, però, che il primo passo da compiere quando si giunge sul luogo di lavoro consiste nel cercare di metterlo in sicurezza. L’elettricista ha il compito non solo di indossare i corretti DPI, ma anche di prevenire eventuali rischi, ove possibile. Per questo motivo, prima di valutare se e quali DPI utilizzare, è opportuno verificare se sia possibile togliere tensione all’impianto o all’apparecchiatura che si sta per revisionare o riparare, o staccare quest’ultima dalla rete elettrica. Spesso, inoltre, il professionista preferisce indossare i guanti anche dopo aver svolto tale azione, per ripararsi dall’eventuale tensione residua o da contatti fortuiti con cavi o strumenti non scollegabili dalla rete. L’azione di togliere tensione all’impianto o alla singola apparecchiatura dovrebbe essere svolta in prima persona, evitando di demandarla a terze parti.
La sicurezza prima di tuttoLe normative che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro si riferiscono direttamente allo svolgimento di precise attività professionali o lavorative. L’obbligo di utilizzare guanti dielettrici non è quindi applicabile a un appassionato di bricolage o a un soggetto che decide di svolgere piccoli lavori in casa propria. È però vero che anche in tali situazioni sono presenti rischi, sottostimando i quali si può incorrere in incidenti anche gravi. Il primo suggerimento, quando si tratta di impianti elettrici, è quello di contattare un esperto: non solo sarà munito dei corretti DPI ma avrà anche le competenze e le conoscenze sufficienti a riparare l’inconveniente evitando di correre rischi inutili. Nel caso, comunque, si vogliano svolgere alcune piccole attività in autonomia, come quando ci si dedica al giardinaggio ad esempio, è sempre opportuno utilizzare dei dispositivi di protezione idonei, anche se non si è dei professionisti.
