Guanti per elettricista: quali sono reperibili in commercio

Qualsiasi attività lavorativa porta con sé il

di incorrere in

più o meno gravi. Chiaramente la prima azione da intraprendere riguarda l’eliminazione o almeno l’arginamento, per quanto possibile, di tali rischi, ad esempio rimuovendone le cause. In numerose attività, però, particolarmente a contatto con situazioni o materiali pericolosi, tale possibilità non esiste e, per proteggersi, il singolo operatore ha l’obbligo di indossare i

cosiddetti

(DPI). Si tratta di sistemi di protezione che limitano il più possibile il rischio di incidenti, fortuiti o meno, specializzandosi nei vari pericoli che affrontano diversi tipi di professionisti durante il lavoro. Tra i mestieri in cui questi accessori sono particolarmente utile c’è quello dell’

, che ha l’obbligo di utilizzare alcune tipologie precise di DPI, che, ad esempio, evitino la possibilità di esporre le mani alla tensione elettrica.

Quali guanti per l’elettricista

Indipendentemente dal tipo di attività che si svolge, è

a indicare quali siano i dispositivi di protezione che è obbligatorio indossare. Al di là dell’obbligo, molti elettricisti preferiscono indossare i

, per evitare anche i rischi fortuiti, non correlati al loro buon operato o alla predisposizione corretta dell’ambiente lavorativo. Per questo motivo preferiscono indossare sempre un paio di

, ossia guanti isolanti che li proteggono dalla tensione elettrica che potrebbe essere presente in un impianto. Ne esistono di varie tipologie, a seconda delle esigenze, come si può vedere, ad esempio, al link

https://materialeantinfortunistica.it/cosa-sono-i-dpi/guanti-da-lavoro/guanti-dielettrici/

, in cui sono accuratamente elencate e descritte.

Preparare il luogo di lavoro

I diversi tipi di

proteggono dalla

tensione elettrica in modo direttamente dipendente dalla

cui appartiene il singolo DPI. Non sempre l’elettricista è in grado di valutare con precisione quali siano i rischi cui sta andando incontro, quindi spesso si preferisce indossare un paio di guanti protettivi di classe molto elevata, che mettono al riparo da qualsiasi rischio.

È vero, però, che il

da compiere quando si giunge sul luogo di lavoro consiste nel cercare di

. L’elettricista ha il compito non solo di indossare i

, ma anche di

, ove possibile. Per questo motivo, prima di valutare se e quali DPI utilizzare, è opportuno verificare se sia possibile

all’impianto o all’apparecchiatura che si sta per revisionare o riparare, o staccare quest’ultima dalla rete elettrica.

Spesso, inoltre, il professionista preferisce indossare i guanti anche dopo aver svolto tale azione, per ripararsi dall’eventuale

o da contatti fortuiti con cavi o strumenti non scollegabili dalla rete. L’azione di togliere tensione all’impianto o alla singola apparecchiatura dovrebbe essere svolta in prima persona, evitando di demandarla a terze parti.

La sicurezza prima di tutto

Le

che riguardano la

si riferiscono direttamente allo svolgimento di

professionali o lavorative. L’obbligo di utilizzare guanti dielettrici non è quindi applicabile a un appassionato di bricolage o a un soggetto che decide di svolgere piccoli lavori in casa propria. È però vero che anche in tali situazioni sono presenti rischi, sottostimando i quali si può incorrere in incidenti anche gravi.

Il primo suggerimento, quando si tratta di

, è quello di contattare un

: non solo sarà munito dei

ma avrà anche le

e le

sufficienti a riparare l’inconveniente evitando di correre rischi inutili. Nel caso, comunque, si vogliano svolgere alcune

, come quando

ci si dedica al giardinaggio

ad esempio, è sempre opportuno utilizzare dei

, anche se non si è dei professionisti.