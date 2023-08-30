Mercato immobiliare a Milano, qual è la situazione

Siamo perfettamente a conoscenza di come il mercato immobiliare in Italia sta attraversando attualmente una fase piuttosto delicata. Il continuo aumento dei tassi di interesse sui mutui che ha caratterizzato la

ha avuto effetti devastanti anche su questo settore, con prezzi delle case e affitti che sono cresciuti in misura notevole.

Non è un caso, quindi, che in Italia comprare casa costi molto di più rispetto a qualche anno fa. Stando alle ultime ricerche e indagini del settore, solamente confrontando i dati di inizio anno con quelli attuali, si può notare un corposo aumento pari addirittura al 2,5%. Il trend coinvolge in misura ancora maggiore i canoni dei contratti di affitto, che hanno fatto un balzo verso l’alto di ben il 5,4%. E

, non solo per chi è alla ricerca di una casa in affitto, ma anche per chi vuole acquistare e sta tenendo d’occhio costantemente gli annunci di

vendita case Milano

.

Milano, una città carissima anche nel 2023

Nel corso del mese di luglio del 2023, è stato registrato un ulteriore trend in aumento. Infatti, gli immobili residenziali che sono stati posti in vendita sono stati caratterizzati da

. In questo senso, è stato evidenziato un notevole incremento pari al 3,65% in confronto al mese di luglio dell’anno scorso.

Nel corso dell’ultimo biennio, tra l’altro, il

ha fatto registrare il suo picco massimo, raggiungendo i 5288 euro al metro quadro. Discorso diverso rispetto a quella che era la situazione nel 2021, quando a settembre si era arrivati alla soglia minima, con una richiesta in media pari a 4881 euro al metro quadro.

Il discorso, come dicevamo in precedenza, si può tranquillamente estendere anche agli affitti. Anche per quanto riguarda questo aspetto, infatti, Milano è risultata essere la città più cara in tutta la penisola italiana, con una

. L’aumento è stato evidentemente molto corposo facendo un semplice confronto con il mese di luglio dell’anno scorso, con un incremento pari al 10,11%.

Uno sguardo ai vari quartieri di Milano

Vale la pena chiedersi quali sono le

, in maniera tale da cominciare già a orientare la propria ricerca, se si ha un budget limitato, verso tali quartieri. Durante il mese di luglio di quest’anno, il prezzo che è stato richiesto, ovviamente in media, per un immobile in vendita a Milano ha toccato picchi altissimi nella zona centrale. Si parla addirittura di

per metro quadro. Cifre oggettivamente molto alte, considerando che invece

.

Prezzi decisamente elevati anche nelle zone di

, dove si arriva a una richiesta media pari a 9953 euro per metro quadro. Sopra i 9000 euro in media al metro quadro per le richieste per gli immobili in vendita anche nella zona di

,

e

.

Sempre a luglio, anche per quanto concerne gli affitti siamo su cifre veramente esagerate, a maggior ragione nel centro città. Infatti, nella zona più bella e dove si respira la vera atmosfera milanese, si è arrivati a una

. Discorso completamente differente nelle tre zone appena citate, ovvero Olmi, Baggio e Bisceglie, dove invece si rimane ancorati a 16,49 euro al metro quadro come richiesta media per un affitto.