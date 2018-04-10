Rame e decori: da passione a rottame

Rame: decorazioni che passione

Rame: cosa fare quando ci scoccia questo decoro

Ilè davvero di tendenza e dà tantissimi spunti, ad esempio, se accompagnato da fiori e frutti in meravigliose composizioni che si adattano ad un’ambientazione autunnale. Frutta di stagione, fresca, secca o il calore delle candele accese, il rosso delle bacche, ma anche il verde scuro e intenso di talune piante succulente saranno ricreazioni fondamentali in questeL’aspetto così retrò e caldo di vasi, piatti, vassoi eva a creare centrotavola eccezionali che lasciano di stucco quasi sicuramente i vostri ospiti. Esistono tuttavia delle regole da non dimenticare nel momento in cui si vuole: in primis bisogna ricordare di non eccedere. Il rame va usato in modo sottile, senza che diventi pesante, e agli oggetti troppo ingombranti va preferito qualcosa di più leggero e armonioso, pensiamo ad esempio a delle lampade o soprammobili che hanno di solito delle finiture oppure delle trame in rame. Ovviamente ilsi adatta anche per la realizzazione di opere di fai da te, reinventando e riusando oggetti ramati che ci ritroviamo in casa per dote: pentole, stoviglie, vassoi sono tutti oggetti che in cucina, appesi o usati come portafrutta o porta vivande, faranno il loro grande effetto. Molti, nel momento in cui decidono di, hanno però una gran paura di sbagliare nell’abbinamento dei colori: ma non serve perché è un materiale versatile che si presta molto bene a riempire sia gli arredamenti dai colori tenui e moderni (grigi, bianchi, beige) sia con nuance più accese come il rosa, il giallo limone, il turchese, il cobalto e l’arancione.Ma quando tutti questi decori in rame inizian a stancarci? Cosa possiamo fare? Prima di gettarli in spazzatura bisogna tenere a mente una cosa: il rame vale e si può vendere.? O dove venderlo un po’ ovunque? Niente paura, ci sono tantissimi negozi che ritirano il nostro rame e che ci ricompenseranno non male. Se abbiamo dunque del rame bello pulito e pronto, basta cercare un centro rottami che lo ritiri e sappia darci la giusta equivalenza per un metallo sottovalutato ma dal valore di molto conto. Per andare a calcolare il peso del metallo esistono bencosì da capire quanto rame si sta cedendo al centro rottami. Bisogna così scegliere una ditta che ritiri i vostri materiali di scarto sempre al miglior prezzo sulla piazza e che effettui il pagamento all'istante dopo la verifica del peso. I nostri vecchi decori di casa diventeranno così un materiale da riciclo che saprà renderci anche un giusto compenso. Dopo essere stati sottoposti a operazioni di selezione e cernita i rottami ramosi, ad eccezione dei cavi elettrici (trattati direttamente da 3C), saranno raggruppati in carichi omogenei per essere in un secondo momento portati in fonderia come materia prima secondaria.