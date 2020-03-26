Porta blindata: come installarla e la manutenzione
di Redazione
26/03/2020
La porta blindata può essere considerata uno strumento di sicurezza, soprattutto per proteggere la casa da intrusioni o da eventuali furti. In effetti, specialmente nelle grandi città, il problema di terze persone non autorizzate all’interno di una casa costituisce un pericolo non indifferente. Ecco perché si pensa a rafforzare i sistemi di sicurezza di un’abitazione, installando una porta blindata in sostituzione delle porte tradizionali. Dalle ultime indagini sull’argomento è emerso che diverse volte i ladri si introducono proprio attraverso dei metodi che consentono di scassinare la porta dell’appartamento. Quindi può essere davvero importante l’intervento di un fabbro per installare una porta blindata e per provvedere alla sua manutenzione.
Come fare l’installazione della porta blindataSe ti rivolgi ad un fabbro Milano o ad un altro tecnico di un’altra città italiana, tieni presente la sua esperienza e la sua competenza, in modo da poterti consigliare la migliore porta blindata da installare nella tua abitazione. Dal punto di vista estetico la porta blindata appare come una porta in legno tradizionale. Tuttavia non è così facile riuscire a scassinarla da parte dei malintenzionati, perché all’interno questa tipologia di porta è rafforzata con una lastra di acciaio, sia sull’una che sull’altra facciata. La porta, quando viene chiusa, viene bloccata su tutti e quattro i lati, quindi diventa difficile davvero riuscire ad aprirla. È molto importante affidarsi ad un fabbro che sappia come installare una porta blindata. Infatti ci vuole l’intervento di un tecnico specializzato. Con la giusta competenza, si può ottenere un risultato davvero efficace, in modo che il montaggio sia effettuato a regola d’arte e che l’ingresso riceva un grado di sicurezza eccezionale. Ma come interviene il fabbro per avere la possibilità di eseguire un lavoro a regola d’arte? Di solito il tecnico effettua un sopralluogo, anche per valutare le condizioni corrette dell’installazione. In maniera particolare controlla lo spessore delle pareti, per poi stabilire quale tipo di porta usare e le modalità di ancoraggio. Se il tecnico si accorge che la parete è troppo debole, può consigliarti di intervenire attraverso un’opera di rafforzamento con lastre di acciaio o con una rete elettrosaldata.
La manutenzione della porta blindataLa porta blindata richiede anche un certo grado di manutenzione. Possono sorgere infatti dei problemi accidentali, come per esempio la rottura delle chiavi nella serratura. In questo caso devi sempre richiedere l’intervento di un fabbro. I professionisti di solito sono attrezzati con tutte le soluzioni giuste per intervenire anche in maniera tempestiva per risolvere tutte le problematiche che potrebbero insorgere con una porta d’ingresso blindata. Anche se a livello di manutenzione generale la porta blindata non richiede chissà quali interventi, è chiaro che, specialmente nelle situazioni che possono verificarsi accidentalmente, l’intervento di un tecnico specializzato, di un vero professionista, è sempre opportuno. In questo modo devi calcolare anche le spese che l’intervento potrebbe richiedere. Tuttavia sei in errore se pensi che dovresti spendere chissà quali cifre. Tutto sta anche nell’abilità e nell’esperienza del fabbro, che sa come intervenire in maniera precisa, permettendoti anche di risparmiare. Infatti, per esempio nel caso della rottura delle chiavi nella serratura, un fabbro professionista sa bene come intervenire, evitando lavori dispendiosi. Di solito, quando si blocca la chiave o si rompe nella serratura della porta blindata, si interviene soltanto sostituendo il blocco della serratura e lasciando inalterato tutto il resto. Quindi in realtà la maggior parte delle componenti della porta blindata non viene toccata e quindi la spesa che devi sostenere anche in questi fatti accidentali è soltanto minima. Rivolgendoti ad un fabbro professionista, chiaramente riceverai tutti i consigli giusti per portare avanti un’adeguata gestione della porta blindata del tuo appartamento.
