Trasforma la tua casa per le feste con le Stelle di Natale
di Redazione
22/12/2023
Rosso, verde e bianco, sono i colori immancabili per ogni Natale. Le nostre case si tingono di questi bellissimi colori andando a spezzare la monotonia della quotidianità. Le luci prendono il sopravvento insieme al classico albero di Natale adornato con gli addobbi preferiti e della nostra tradizione. Ma Natale non è solo questo ed è bellissimo ricevere o regalare un altro simbolo di questa magica festività: la stella di Natale. Questa bellissima pianta darà un tocco in più ad ogni abitazione e può essere utilizzata in tantissimi modi differenti anche in base alla dimensione e al colore. Infatti le Stelle di Natale rosse, la classica variante nel nostro immaginario, non è la sola dispobile sul mercato. Molto bella è anche la variante con il fogliame bianco.
Un regalo per le feste natalizieSoprattutto se siamo invitati ad una cena di Natale, portare agli ospiti una bella pianta è sicuramente tra i pensieri più graditi. Possiamo scegliere tra piante di diverse dimensioni e sarà sempre un successo. Basterà una bella carta natalizia e un fiocco rosso e la pianta diventerà ancora più scenografica. Una casa senza Stella di Natale non ha appieno lo spirito natalizio al suo interno! Sono piante bellissime sia da interno che da esterno e messe all'ingresso delle nostre abitazioni, renderanno tutto più magico. Potete sceglierne di diverse dimensioni e colori per segnare il passaggio di entrata, bellissime anche negli androni dei palazzi cosìche si vedano anche dall'esterno. Potrete anche scegliere di abinare alla pianta un altro regalo, anche acquistando il tutto direttamente dai siti online. Si potrà così recapitare questo bellissimo regalo anche direttamente al destinatario insieme ad una bottiglia di vino da stappare durate le feste. E perchè non abinare invece delle ottime creme corpo? Il regalo diventerà così sicuramente più gradito! Potrete fare anche delle composizioni miste scegliendo piante rosse e piante bianche che renderanno il pensiero unico e spettacolare.
Una tavola di Natale rossa e verdeLe Stelle di Natale sono bellissie anche se usate come centrotavola. Scegliendo le piantine più piccole potrete metterle al centro del tavolo o anche sulla lunghezza delle tavolate rettangolari. Bellissime da sole e particolari se aggiunte alle candele o agli altri accessori tipici di questa festa come piccole pigne dorate, vischio, palline dorate, frutta secca da unire o anche da spargere intorno. Messe sulle spugne da fiorario resteranno bellissime anche le foglie da usare come semplice ornamento. Le Stelle di Natale sono bellissime anche messe intorno al classico albero di Natale o messe su mobili e mensole per richiamare lo stile della tavola.
Come curare la Stella di NataleSi tratta quindi di una pianta, il cui vero nome è Poinsettia, che simboleggia amore, rinnovamento e salute, e proprio epr questo ogni anno è bellissimo regalarla e riceverla come buon augurio. Se trattata nel giusto modo è una pianta che può durare tutto l'anno e non solo nel breve periodo delle feste come spesso accade se non si prendono le dovute precauzioni. Per prima cosa è importante la qualità della pianta. Diffidate quindi di piante troppo economiche e di indubbia provenienza. Per vedere che si tratti di una buona pianta controllate per prima cosa le foglie rosse che devono avere un colore intenso e le altre foglie devono essere corpose e di un verde brillante. I fiori non devono avere il polline visibile perchè questo vuol dire che stanno per sfiorire. Una volta acquistata molto importante è anche la posizione che avrà negli ambienti. La stanza dovrà essere fresca e con temperature costanti di 20° con possibilmente una umidità elevata. Ingresso e feranda con una vuona illuminazione sono i posti privilegiati per assicurare la corretta crescita nel tempo della pianta. Una portafinestra che non viene però aperta sarebbe la soluzione migliore, così da non rischiare correnti fredde che andrebbero a danneggiarla. Evitare poi anche i luoghi di passaggio perchè si tratta di una pianta molto delicata e potrebbero rompersi facilmente i rami. Molto importante, per riavere la fioritura l'anno successivo, è di offrirle un giusto periodo di buio. Infatti tra settembre e novembre dovrete gatrantire alla pianta almeno 12-14 ore di oscurità ogni giorno così da andare ad indurire la chioma. Basterà anche coprirla con un sacchetto di carta o di posizionarla in un ambiente che resterà buio per quel numero di ore. In questo modo la fioritura avverrà proprio in prossimità del Natale successivo. Come già detto molto importante è l'umidità dell'ambiente e con la giusta annaffiatura si potrà provvedere a che questa sia ottimale. Si tratta di piante che amano l'annaffiatura quotidiana magari dandole acqua ogni due o tre giorni con acqua senza calcare. Basterà assicurarsi dell'umidità del terreno con le dita per evitare ristagni. Evitiamo quindi l'acqua che si va a depositare nel sottovaso. Un'altra fase molto importante è la potatura della pianta che va fatta appena dopo la fine della fioritura così da andare a migliorare la sua crescita tagliando le lunghezze ed eliminando le foglie ormai appassite.
