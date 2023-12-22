Trasforma la tua casa per le feste con le Stelle di Natale

Rosso, verde e bianco, sono i colori immancabili per ogni Natale. Le nostre case si tingono di questi bellissimi colori andando a spezzare la monotonia della quotidianità. Le luci prendono il sopravvento insieme al classico albero di Natale adornato con gli addobbi preferiti e della nostra tradizione. Ma Natale non è solo questo ed è bellissimo ricevere o regalare un altro simbolo di questa magica festività: la stella di Natale. Questa bellissima pianta darà un tocco in più ad ogni abitazione e può essere utilizzata in tantissimi modi differenti anche in base alla dimensione e al colore. Infatti le Stelle di Natale rosse, la classica variante nel nostro immaginario, non è la sola dispobile sul mercato. Molto bella è anche la variante con il fogliame bianco.

Un regalo per le feste natalizie

Una tavola di Natale rossa e verde

Come curare la Stella di Natale