Risparmio energia: consigli utili per una casa efficiente
di Redazione
22/12/2023
Risparmiare energia in casa rappresenta un'assoluta priorità per le famiglie, sia per la gestione economica e il bilancio domestico, sia per la sostenibilità ambientale. Si possono adottare diverse strategie per raggiungere questo obiettivo, e per rendere un'abitazione più efficiente sotto il suo profilo energetico. Nella guida di oggi, dunque, passeremo in rassegna i consigli più utili per vivere in una casa rispettosa del pianeta e del nostro portafoglio.
L'isolamento termico dell'edificioL'isolamento termico degli edifici è uno dei metodi più utili e gettonati per ridurre il consumo energetico in casa. I materiali isolanti applicati a pareti, soffitti e pavimenti riducono lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno, mantenendo la temperatura desiderata senza dover eccedere nell'uso del riscaldamento o del condizionatore. L'installazione di finestre a doppio o triplo vetro offre benefici simili, limitando ulteriormente la dispersione di calore d'inverno e l'ingresso del caldo durante l'estate. Il merito va anche alle particolari guarnizioni adottate da queste finestre, e non solo alla presenza di più lastre. Inoltre, si consiglia di installare le tende termiche e le tapparelle, che a loro volta aiutano ad isolare le finestre.
Illuminazione e forniture energeticheLe lampadine a LED, rispetto a quelle ad incandescenza, consumano fino all'80% di energia in meno e durano molto più a lungo. Queste opzioni si accendono subito, e possono essere scelte in diversi colori e intensità luminose, adattandosi alle esigenze di ogni ambiente domestico. Inoltre, non bisogna sottovalutare il ruolo della domotica, che consente di installare ad esempio i sensori di presenza, per far accendere le luci solo quando servono. Questo sistema, tra l'altro, elimina anche una delle principali fonti di spreco energetico: dimenticarsi le luci accese quando usciamo. Naturalmente ogni famiglia desiderosa di risparmiare in bolletta dovrebbe intervenire a monte: ovvero analizzando le proprie abitudini di consumo, e trovando un fornitore di energia più conveniente rispetto a quello attuale. Da questo punto di vista, si consiglia di valutare le offerte di luce e gas presenti sul web, che consentono di abbattere le spese. Una regola che non vale solo per gli utenti domestici, ma anche per le aziende.
Elettrodomestici e temperature ambientaliGli elettrodomestici ad alta efficienza energetica sono essenziali per una casa che possa dirsi realmente rispettosa del pianeta. Questi apparecchi consumano meno energia rispetto ai modelli più obsoleti, con classificazioni inferiori alla A. Di contro, va specificato che in termini di consumi fanno la differenza anche le abitudini d'utilizzo di tali dispositivi. Per fare un esempio concreto, conviene usare le lavatrici a pieno carico invece di riempire solo parzialmente il cestello, o sfruttare la modalità ECO. E il frigo? Bisogna chiudere velocemente la porta, sbrinarlo e cambiare le guarnizioni usurate. Poi, se si parla di consumi evitabili, non si può non toccare il tema delle temperature ambientali in casa. Spesso esageriamo, impostando un calore eccessivo d'inverno o abusando dell'aria condizionata in estate. Il consiglio è di mantenere la temperatura ambiente intorno ai 20°C sia d'inverno che d'estate, come spiega anche l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel suo compendio sul risparmio energetico.
