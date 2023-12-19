Loading...

100casa Logo 100casa

Come si realizza la copertura di un tetto? Ecco i passaggi da seguire

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2023

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Uno degli interventi domestici più diffusi è quello che consiste nella realizzazione della copertura del tetto. La decisione di procedere con questa tipologia di azione può essere dettata dalla volontà di vendere o affittare una casa, oppure semplicemente perché si ha il desiderio di cambiare fonte di energia per i propri interni, installando dei pratici pannelli fotovoltaici oppure quelli solari. Ma, dato che il tetto svolge un ruolo fondamentale per qualunque ambiente domestico, qualora si notino dei danneggiamenti, delle parti usurate oppure ancora delle tegole mancanti o dei sottotetti mal ridotti, allora è fondamentale attivarsi con tempestività ed efficienza. Il tetto di una casa offre riparo dagli agenti atmosferici, ma è anche ciò che fornisce stabilità alla costruzione intera mettendo al sicuro gli inquilini. Per far sì che questa parte della casa abbia una copertura di livello, bisogna muoversi in prima persona per realizzare o commissionare un intervento ad hoc, effettuato tramite la giusta strumentazione professionale. Ma quali sono i passaggi da seguire per realizzare correttamente la copertura di un tetto? Segue un approfondimento a riguardo.

I passaggi da seguire per realizzare correttamente la copertura del tetto

Il primo passaggio su cui riflettere ponderatamente riguarda il disegno del progetto da realizzare, poiché sarà importante sapere che tipologia di copertura del tetto si vuole, in che dimensioni e quanto si vuole investire per ciascun aspetto, in termini economici. In tal senso, la progettazione è fondamentale per comprendere il budget da dover mettere a disposizione per procurarsi determinati tipi di materiali, nonché la modalità con cui procedere per l’installazione. Inoltre, anche stabilire le tempistiche per ogni intervento professionale è essenziale per procedere in maniera corretta, valutando la complessità di ogni azione.

Scelta della strumentazione e del materiale

Per poter realizzare idealmente la copertura del tetto, è necessario scegliere la strumentazione professionale necessaria allo svolgimento di ciascuna operazione. Innanzitutto, urge il materiale da sottofondo, nonché le travi, le tegole e altro come viti e chiodi per poter fissare la copertura. Chi ha a propria disposizione un budget piuttosto corposo, può selezionare dei materiali impermeabili e dei materiali isolanti per poter incrementare il livello di isolamento termico ed acustico. Data però la complessità dietro tale processo, per l'isolamento dei sottotetti rivolgiti a pro-tetto.it, leader assoluto nel settore e in grado di mettere a disposizione dei clienti qualunque elemento che rispetti le loro esigenze. Ciò comporta anche un intervento di rimozione dei vecchi materiali presenti sullo strato principale della copertura, come ad esempio le tegole, per poi valutare l’integrità del tetto e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di manutenzione. In tal modo, è possibile arginare problemi come le infiltrazioni d’acqua.

Come procedere con l’installazione

Una volta completati i passaggi sopra descritti, si può procedere con l’installazione della copertura del tetto. Si comincia con il posizionare uniformemente il sottofondo in modo da limitare le possibili infiltrazioni d’acqua e le eventuali problematiche scaturite dalla neve o dalla grandine. In seguito, si passa all’installazione delle travi, le quali forniscono il giusto peso e il conseguente equilibrio al tetto, garantendo così degli standard di sicurezza elevati. Occhio a non acquistare del materiale scadente per le travi, perché qualora ci siano materiali eccessivamente pesanti o non idonei alla tipologia di intervento prescelta, si rischia di incorrere in danneggiamenti davvero gravi. Lo step successivo consiste nell’installazione del materiale di copertura, ovvero le tegole, le lastre di metallo e così via. Anche in quest’occasione, urge fare attenzione: bisogna preservare la forma e la linearità della copertura. Infine, si può riflettere in termini di rifinitura e di dettagli estetici, curando al meglio il tetto per renderlo apparentemente suggestivo e, al contempo, pratico. Completato il tutto, non bisogna far altro che godersi i lavori realizzati per la propria copertura del tetto.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Risparmio energia: consigli utili per una casa efficiente

Articolo Successivo

La facilità di installazione per i nuovi pavimenti in ESPC

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Solai: edilizia in legno di castagno

Solai: edilizia in legno di castagno

16/02/2019

Ordine in garage: ecco come arredarlo e metterlo a posto

Ordine in garage: ecco come arredarlo e metterlo a posto

13/12/2018

Come tenere a posto una cantina

Come tenere a posto una cantina

21/05/2018