Come si realizza la copertura di un tetto? Ecco i passaggi da seguire
di Redazione
19/12/2023
I passaggi da seguire per realizzare correttamente la copertura del tettoIl primo passaggio su cui riflettere ponderatamente riguarda il disegno del progetto da realizzare, poiché sarà importante sapere che tipologia di copertura del tetto si vuole, in che dimensioni e quanto si vuole investire per ciascun aspetto, in termini economici. In tal senso, la progettazione è fondamentale per comprendere il budget da dover mettere a disposizione per procurarsi determinati tipi di materiali, nonché la modalità con cui procedere per l’installazione. Inoltre, anche stabilire le tempistiche per ogni intervento professionale è essenziale per procedere in maniera corretta, valutando la complessità di ogni azione.
Scelta della strumentazione e del materialePer poter realizzare idealmente la copertura del tetto, è necessario scegliere la strumentazione professionale necessaria allo svolgimento di ciascuna operazione. Innanzitutto, urge il materiale da sottofondo, nonché le travi, le tegole e altro come viti e chiodi per poter fissare la copertura. Chi ha a propria disposizione un budget piuttosto corposo, può selezionare dei materiali impermeabili e dei materiali isolanti per poter incrementare il livello di isolamento termico ed acustico. Data però la complessità dietro tale processo, per l'isolamento dei sottotetti rivolgiti a pro-tetto.it, leader assoluto nel settore e in grado di mettere a disposizione dei clienti qualunque elemento che rispetti le loro esigenze. Ciò comporta anche un intervento di rimozione dei vecchi materiali presenti sullo strato principale della copertura, come ad esempio le tegole, per poi valutare l’integrità del tetto e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di manutenzione. In tal modo, è possibile arginare problemi come le infiltrazioni d’acqua.
Come procedere con l’installazioneUna volta completati i passaggi sopra descritti, si può procedere con l’installazione della copertura del tetto. Si comincia con il posizionare uniformemente il sottofondo in modo da limitare le possibili infiltrazioni d’acqua e le eventuali problematiche scaturite dalla neve o dalla grandine. In seguito, si passa all’installazione delle travi, le quali forniscono il giusto peso e il conseguente equilibrio al tetto, garantendo così degli standard di sicurezza elevati. Occhio a non acquistare del materiale scadente per le travi, perché qualora ci siano materiali eccessivamente pesanti o non idonei alla tipologia di intervento prescelta, si rischia di incorrere in danneggiamenti davvero gravi. Lo step successivo consiste nell’installazione del materiale di copertura, ovvero le tegole, le lastre di metallo e così via. Anche in quest’occasione, urge fare attenzione: bisogna preservare la forma e la linearità della copertura. Infine, si può riflettere in termini di rifinitura e di dettagli estetici, curando al meglio il tetto per renderlo apparentemente suggestivo e, al contempo, pratico. Completato il tutto, non bisogna far altro che godersi i lavori realizzati per la propria copertura del tetto.
Risparmio energia: consigli utili per una casa efficiente
La facilità di installazione per i nuovi pavimenti in ESPC
