Assicurazione vita: cos’è la polizza per il mutuo casa
di Redazione
17/08/2019
Per l’acquisto di una nuova casa può essere davvero essenziale rivolgersi all’accensione di un mutuo. Per molti è davvero un’esigenza, perché non sempre si ha a disposizione l’intera somma di denaro richiesta per l’acquisto di un’abitazione. Con il mutuo naturalmente si ha la possibilità di pagare a rate e tutto ciò rappresenta sicuramente una comodità. Quando ci si rivolge alla banca per richiedere un prestito per l’acquisto di una casa, se la richiesta viene accordata, l’istituto di credito generalmente richiede la stipula di una polizza vita. Quest’ultima può costituire uno strumento importante per tutelare i propri familiari. Infatti in caso di malattia o di morte i membri della famiglia possono continuare ad avere un sostegno per non perdere l’immobile che si è acquistato e per continuare a pagare il mutuo.
Come scegliere la polizza vita per il mutuoMa come scegliere un’assicurazione vita? Indipendentemente dalla banca che propone la stipula della polizza, ci sono dei criteri che dovrebbero essere sempre rispettati, per avere la possibilità di scegliere in maniera più consapevole e senza particolari rischi. Se non si tiene conto di alcuni elementi importanti, di alcune clausole del contratto, ci si potrebbe ritrovare ad avere a che fare con dubbi, equivoci e fraintendimenti di vario genere. Ecco perché ti devi assicurare che la tua polizza vita per il mutuo possa coprirti in varie situazioni. Non si tratta di considerare soltanto il decesso anticipato, ma anche altre condizioni, come infortunio grave con invalidità permanente, malattia grave che non consenta di lavorare o la stessa perdita dell’impiego. Poiché le condizioni possono cambiare da compagnia a compagnia, devi valutare in maniera molto attenta e precisa le clausole del contratto. Considera inoltre a quanto si riferiscono i massimali di copertura.
Chi sono i beneficiari della polizza vitaI beneficiari della polizza vita per il mutuo possono essere costituiti dai figli, dal coniuge o comunque in generale da qualsiasi persona sempre nel rispetto della tutela dei diritti dei legittimi eredi. In caso del verificarsi di un evento grave, come può essere il decesso della persona assicurata, in presenza ancora del mutuo, la compagnia assicurativa provvede alla liquidazione del premio. Quest’ultima può avvenire in un’unica soluzione oppure tramite rate, a seconda di ciò che è stato stipulato nel contratto. In base alla durata del finanziamento, viene stabilita anche la durata dell’assicurazione, che può andare da un minimo di 2-3 anni fino ad un massimo di 25-30 anni.
Quanto costa la polizza vitaMa quanto è conveniente stipulare una polizza vita in relazione al mutuo da pagare per l’acquisto di un nuovo immobile? Anche da questo punto di vista occorre tenere conto di una serie di fattori, soprattutto in relazione al budget che hai a disposizione. In ogni caso tieni conto che entrano in gioco molti altri elementi. Fra questi le coperture previste, i massimali, la durata della polizza, l’età anagrafica dell’assicurato e il suo stato di salute. Di solito la compagnia assicurativa tiene conto di tutti questi elementi per determinare le rate da far pagare. In generale possiamo dire che in media un’assicurazione di questo genere dovrebbe avere un valore compreso tra il 2,5% e il 6,5% rispetto all’importo del finanziamento. Ci sono alcune compagnie che prevedono il cosiddetto premio unico anticipato. Si tratta di un versamento che viene fatto una sola volta all’inizio del pagamento del mutuo. Altre compagnie permettono di pagare a poco a poco una volta l’anno, però possono rilasciare con questo sistema delle polizze vita che sono decisamente più alte in termini di importo per l’assicurato. In ogni caso bisogna tenere conto della legge sulla concorrenza del 2017 che stabilisce come ognuno possa scegliere la polizza più adatta in base alle proprie necessità, senza nessun vincolo con il mutuo ipotecario contratto.
