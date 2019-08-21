Piante in casa: consigli per curarle al meglio
Hai il pollice verde? Se la risposta è sì, mettiti alla prova curando le tue piante da appartamento. Le piante in casa rappresentano un ottimo banco di prova per chi si vuole cimentare con il giardinaggio. Avere delle piante verdi in casa può essere un’ottima opportunità per dare vivacità agli ambienti e per creare un arredamento molto più arioso. Naturalmente anche le piante in casa hanno bisogno di alcune cure molto particolari. Non serve essere dei veri esperti, basta seguire delle semplici regole, in modo da rispettare delle condizioni naturali che permettano alle piante stesse di crescere rigogliose.
La sistemazione nel vasoRicordati sempre, dopo aver sistemato le piante nel vaso, di effettuare un’adeguata potatura o di togliere in inverno le foglie morte, utilizzando per esempio gli attrezzi per giardinaggio di ferramenta24h.it. Queste sono delle azioni molto importanti, al pari di una buona sistemazione delle piante nel vaso, che non dovrebbe mai essere privo di buchi sul fondo. Ma come scegliere il vaso giusto? Esso deve avere determinate caratteristiche, perché il primo criterio da tenere in considerazione è quello che riguarda i bisogni della pianta. Soltanto in un secondo momento devono essere prese in conto le esigenze di carattere estetico. Per esempio un’ottima regola da seguire, per quanto riguarda la sistemazione nel vaso della pianta, è quella di utilizzare dei vasi piccoli, per poi rinvasarla, accompagnandola via via nel suo processo di crescita. Considera anche che la crescita delle radici può rispondere in maniera differente in base al tipo di materiale che scegli per il vaso. Ecco perché sarebbe una buona norma non cambiare il materiale del vaso, quando hai l’esigenza di sostituirlo. Per esempio, se hai da sempre utilizzato per contenere quella data pianta la terracotta, quando cambi il vaso, procuratene un altro dello stesso materiale.
La posizione delle pianteMolto importante è il posizionamento della pianta all’interno degli ambienti domestici. Sarebbe da rispettare la regola che vuole le piante posizionate negli spazi ampi, in modo da avere a disposizione più aria. Non mettere le piante sotto il condizionatore o vicino al termosifone. Inoltre considera che potrebbe essere essenziale ruotare di tanto in tanto i vasi, in modo da dare all’intera superficie della pianta la stessa luce. Sarebbe da evitare anche lo spostamento dei vasi dall’esterno all’interno, soprattutto per evitare un vero e proprio shock alla pianta e per non far passare insieme dei parassiti che potrebbero infettare le altre piante. Per eliminare la polvere utilizza sempre un panno umido da passare regolarmente, per evitare che la polvere stessa ostruisca i pori di respirazione.
L’innaffiaturaCome regola generale tieni presente che le piante in un vaso grande potrebbero avere necessità di una minore quantità di acqua rispetto a quelle in un vaso piccolo, il cui terriccio si asciuga più rapidamente. Le piante grasse hanno bisogno di poca acqua e le piante con i fiori andrebbero annaffiate più spesso. In generale comunque teniamo conto delle necessità di ciascuna pianta, avendo cura di non esagerare. Soltanto le piante acquatiche, per esempio, andrebbero innaffiate più di una volta al giorno. Se esageriamo, possiamo creare dei residui e dei ristagni pericolosi, che rischiano di far marcire le radici. Se abbiamo dei dubbi possiamo chiedere anche al nostro fioraio di fiducia, che ci potrà consigliare anche l’adeguata necessità di luce che hanno le piante. Per esempio abbiamo cura di posizionare sempre le piante vicino alle finestre, senza esagerare nemmeno in questo caso, perché troppo calore potrebbe arrivare a far cadere le foglie. Da valutare sempre se il punto in cui mettiamo la pianta, magari direttamente esposta sotto la finestra, è particolarmente bollente. Basta seguire delle accortezze fondamentali, per assicurare una buona crescita alle piante da appartamento.
