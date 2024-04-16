Come arredare un salotto contemporaneo

Arredare il salotto in stile contemporaneo vuol dire creare uno spazio all’insegna della sobrietà e della funzionalità. Sono diversi i consigli che possono essere chiamati in causa. Scopriamo alcuni dei più importanti nelle prossime righe.

La scelta della palette di colori

La scelta della palette di colori ha un ruolo cruciale quando si tratta di arredare un salotto contemporaneo. Non esistono regole scritte sulla pietra da seguire. In generale, si tende a raccomandare il ricorso a tonalità neutre, dal bianco, al grigio, fino al beige.

Giocando con le finiture della superficie dei mobili, è possibile creare un ambiente all’insegna dell’eleganza.

L’evoluzione della credenza

L’arredamento del salotto in stile moderno o contemporaneo implica l’inclusione, nell’ambito degli elementi presenti nell’ambiente, di soluzioni come la madia.

Questo mobile si è evoluto tantissimo nel corso dei decenni, partendo dai contesti rurali e dalle vecchie case, dove veniva utilizzata sia per riporre il corredo sia, in situazioni distinte da queste ultime, per impastare il pane sulla superficie esterna.

Al giorno oggi, le sue peculiarità si sono evolute tantissimo. Per rendersene conto, basta dare un’occhiata alle proposte di realtà come il mobilificio Zucca Mobili, uno dei punti di riferimento più famosi per chi vuole conciliare estetica e risparmio nell’arredamento di casa.

L’importanza della luce naturale

Un must nel salotto moderno o contemporaneo prevede la valorizzazione massima della luca naturale. La si può ottimizzare in diversi modi.

Uno di questi prevede il focus su tende leggere e di colore chiaro. Nei frangenti in cui, invece, le finestre sono di dimensioni ridotte, si può “giocare” scegliendo di separare, se la normativa vigente lo consente, l’ambiente living dalla cucina non con un muro, ma con una meravigliosa porta a vetri.

Colori scuri? Sì, grazie!

Torniamo un attimo con il focus sui colori - nulla di strano, dato che, a prescindere dal luogo della casa che si sta arredando, hanno un ruolo a dir poco prezioso - rammentando che, in un contesto originale come il living contemporaneo, i colori scuri hanno il loro perché.

Chi ama osare, può anche sceglierli per tutta la stanza. Marrone e nero possono essere accostati senza problemi, a patto di spezzare la continuità cromatica con dettagli bianchi o grigi.

Piccolo segreto da professionisti: se si gioca bene con gli accostamenti, scegliendo, per esempio, di addossare una libreria di colore nero a una parete grigio scuro, si può massimizzare tantissimo la profondità della stanza.

Questi consigli sono adatti, come appena detto, a chi non ha timore di osare. Se si ha paura di un effetto eccessivo, è meglio partire da una bella base neutra.

Il gioco degli specchi

Gli specchi nel salotto contemporaneo sono meravigliosi non solo se appesi alle pareti. Quando li si chiama in causa, infatti, va citata la possibilità di sceglierli per un’intera parete dell’armadio.

Si può optare per questa soluzione nei casi in cui, per esempio, si decide di creare un piccolo corridoio all’ingresso formato da una parete della libreria e dalle ante dell’armadio.

Attenzione: si tratta di un’opzione che è meglio adottare nei casi in cui la metratura generale del salotto è ampia.

Il rischio, in caso contrario, è quello di creare un ambiente eccessivamente soffocante.

Contrasti importanti

Tornando a parlare di colori, citiamo la possibilità, per un meraviglioso salotto contemporaneo, di puntare su contrasti importanti. Un esempio? Giallo acceso per le pareti e blu per arredi di dimensioni importanti, come per esempio il divano e le poltrone.

Tappeto e quadri, il mix perfetto

Concludiamo chiamando in causa un consiglio semplice ma capace di fare la differenza. Di cosa si parla di preciso? Dell’abbinamento tra il tappeto e i quadri alle pareti.

Ideale per chi ama lo stile astratto, è un espediente che richiede moderazione. Nel salotto in stile contemporaneo, infatti, l’equilibrio estetico è tutto.