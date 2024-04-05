Piscine fuori terra, da semplici vasche d’acqua ad elementi di design

Le piscine fuori terra sono diventate un'icona delle estati trascorse a rilassarsi ed a godersi il sole. Queste strutture, in passato considerate come soluzioni temporanee o meno prestigiose rispetto alle loro controparti interrate, stanno vivendo una rinascita nella loro popolarità e design.

Come si sono trasformate da semplici vasche d'acqua ad elementi di design e di stile per molte abitazioni e spazi esterni? Scopriamolo insieme.

La storia e l’evoluzione delle piscine fuori terra

Le piscine fuori terra non sono certamente una novità nel mondo delle piscine.

Le prime forme di piscine fuori terra risalgono agli antichi tempi romani, quando le vasche erano costruite al livello del suolo e non scavate nel terreno.

La versione moderna delle piscine fuori terra come le conosciamo oggi è emersa nel XX secolo.

All'inizio queste piscine erano spesso realizzate con teloni di plastica sostenuti da telai metallici. Erano economiche, facili da montare e potevano essere smontate e riposte durante i mesi invernali. La durata e l'estetica non erano sempre al top e spesso queste piscine erano viste come una soluzione temporanea per l'estate.

Piscine fuori terra: l’innovazione nel design

Negli ultimi decenni, il design delle piscine fuori terra ha subìto una trasformazione significativa. Grazie all'avanzamento della tecnologia e dei materiali, le piscine fuori terra non sono più limitate a telai metallici e teloni di plastica.

Oggi è possibile trovare piscine fuori terra realizzate in una vasta gamma di materiali, tra cui legno, resina, acciaio e persino cemento. Questi materiali offrono una maggiore durata nel tempo e una migliore estetica.

Le piscine in legno, ad esempio, si integrano bene con gli spazi esterni rustici e naturali, mentre le piscine in resina possono essere progettate con linee moderne e pulite. Questa diversificazione nel design consente alle piscine fuori terra di adattarsi ad una varietà di stili architettonici e paesaggistici.

La crescita della personalizzazione delle piscine fuori terra

Oltre alla diversità dei materiali, le piscine fuori terra offrono ora un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. È possibile scegliere tra una varietà di forme, dimensioni e profondità per adattare la piscina alle esigenze e ai gusti individuali.

Molte piscine fuori terra possono essere personalizzate con funzionalità aggiuntive come luci subacquee, sistemi di filtraggio avanzati ed addirittura sistemi di riscaldamento per prolungare la stagione balneare.

Sostenibilità ed efficienza energetica

Un'altra tendenza emergente nel mondo delle piscine fuori terra è l'attenzione alla sostenibilità ed all'efficienza energetica.

Le moderne tecnologie di filtraggio e di pulizia consentono di ridurre il consumo di acqua e di energia, rendendo le piscine fuori terra più ecologiche e convenienti da gestire.

L' uso di materiali riciclabili e sostenibili nella costruzione delle piscine contribuisce a ridurre l'impatto ambientale complessivo.

Piscine fuori terra, parte integrante del design degli spazi esterni

Oltre ad essere considerate semplici elementi di intrattenimento, le piscine fuori terra stanno diventando sempre più parte integrante del design complessivo degli spazi esterni.

Gli architetti paesaggisti stanno lavorando a stretto contatto con i proprietari di abitazioni per creare progetti che integrino armoniosamente la piscina con il resto del giardino o del patio.

Questo può significare l'uso di piante, strutture di supporto e pavimentazioni che si fondono organicamente con il design della piscina, creando uno spazio esterno coeso e ben progettato.

Grazie all'innovazione nel design, alla personalizzazione, alla sostenibilità ed all'integrazione con l'architettura esterna, queste piscine sono diventate elementi di design e di stile per molte abitazioni e spazi esterni. La loro versatilità e la capacità di adattarsi ad una vasta gamma di stili e di esigenze le rendono una scelta molto diffusa per chiunque desideri aggiungere un tocco di lusso e di comfort al proprio spazio esterno.

Con ulteriori sviluppi tecnologici ed una maggiore attenzione alla sostenibilità, è probabile che le piscine interrate e fuori terra continueranno ad evolversi e ad emergere nel panorama delle costruzioni residenziali per molti anni a venire.