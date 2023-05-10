Quali sono gli strumenti fai da te da avere in casa
10/05/2023
MartelloIl primissimo strumento fai da te a cui chiedere aiuto nel momento del bisogno, anche per piccoli e brevi lavori, è il martello. Si utilizza per poter appendere qualcosa al muro, conficcando uno o più chiodi per mantenere ben saldo un quadro alla parete, ad esempio. Ma qualche volta potrebbe anche tornare utile per rompere oggetti.
CacciaviteQuando si monta un mobile, o quando vanno cambiate delle parti in legno di un armadio, le viti devono essere strette o allentate. Per far ciò, lo strumento adatto è il cacciavite. Solitamente viene venduto in set di cacciaviti, così da poter prendere quello necessario alle proprie esigenze nel momento in cui ne viene richiesto uno più specifico di un altro, anche solo per una questione di dimensioni. Per chi se lo stesse chiedendo, è possibile anche comprare un cacciavite singolo se già se ne conosce l’uso specifico.
SeghettoAnche tagliare è un’azione abituale quando si tratta di rinnovare casa o di modificare qualche componente dell’arredo domestico. Quando ci si ritrova a dover svolgere un lavoro fai da te, uno strumento necessario per tagliare oggetti realizzati in materiali come il legno o il metallo, è il seghetto. Ne esistono differenti tipologie, dalla sega a forma circolare, fino a quella a nastro, e ognuna restituisce una certa comodità e una qualitativa precisione nell’adempiere allo scopo richiesto.
TrapanoIl trapano è uno di quegli strumenti assolutamente necessari per il fai da te, poiché può avere molteplici funzioni, tra cui il creare dei piccoli fori in oggetti realizzati in legno o metallo, ma anche in altri materiali. Inoltre, possono essere utili ad avvitare le viti più dure o a svitare quelle arrugginite, difficilmente rimovibili con il semplice cacciavite. Esistono diverse tipologie di trapano: quello elettrico, che è assolutamente indispensabile per montare una nuova mensola o per avvitare; quello con filo, perfetto per perforare. Per poter scegliere il trapano che fa al caso proprio, si potrebbe dare un’occhiata a quali sono i migliori modelli selezionati da Tecnofacile.com.
ScalpelloPer la cura dei dettagli o per intagliare il legno, lo scalpello è lo strumento che assicura una maggior precisione. Si tratta di un attrezzo perfetto per rimuovere il materiale da un qualsiasi oggetto, dove risulta essere sovrabbondante.
Metro a nastroIl metro a nastro è essenziale per misurare le dimensioni delle superfici o di qualsiasi oggetto in maniera precisa. Se le misure dovessero essere prese erroneamente, o se dovessero risultare anche vagamente imprecise, si rischierebbe di compromettere l’intero lavoro: ecco perché serve un metro a nastro di qualità.
ScalaPer tinteggiare le pareti o per cambiare una qualsiasi lampadina, la scala in alluminio è strettamente necessaria. Lo stesso vale per le azioni in giardino, come ad esempio potare un albero. La scala va scelta in base allo spazio e all’utilizzo, ma le migliori sono quelle pieghevoli, pratiche e resistenti.
