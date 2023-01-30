Sostituire una scala mobile: i migliori consigli da seguire

Avete la necessità di

all’interno di un ambiente industriale? Uno dei primi suggerimenti è senz’altro quello di verificare con la massima solerzia lo stato in cui si trova la scala mobile. In tal senso, per poter raggiungere il massimo risparmio possibile è fondamentale ottenere un preventivo completo sotto ogni aspetto.

Come si può facilmente intuire, ci sono

che hanno ottenuto apposita certificazione per effettuare le

verifiche scale mobili

. Anche in tal senso, è fondamentale mettere in evidenza come la scelta della ditta migliore passa anche dalla valutazione circa i precedenti lavori svolti e il portfolio clienti.

L’importanza di una scala mobile di qualità

Quando si parla di scale mobili si fa riferimento a uno strumento di trasporto che diventa fondamentale in un gran numero di contesti e di ambienti.

. Solitamente si possono notare all’interno delle metropolitane, piuttosto che nei centri commerciali.

Il movimento che caratterizza una scala mobile si verifica tramite la presenza di

, senza dimenticare anche la presenza di uno

, che viene collocato di solito presso tutti e due i lati, al quale le persone che usano la scala mobile possono appoggiarsi per rimanere più stabili in fase di discesa o di risalita.

Interessante mettere in evidenza come

. Giusto per fare un esempio, in alcuni luoghi si è pensato di realizzare una sorta di passaggio semplificato rispetto a vecchi centri storici di un piccolo paese, tramite l’installazione di un’apposita scala mobile esterna, che chiaramente deve essere realizzata avendo in mente caratteristiche ben precise e specifiche.

In confronto a quanto si verifica con tanti altri impianti di sollevamento, ecco che la scala mobile ha bisogno necessariamente di un

. È fondamentale, per chi ha già provveduto all’installazione di una scala mobile, provvedere alla manutenzione ordinaria con una frequenza pari a ogni tre mesi.

Le caratteristiche tecniche da valutare prima dell’installazione

Una scala mobile può essere

. In ogni caso, il suggerimento di tutti gli esperti è quello di non andare mai oltre i 30 gradi. La motivazione è legata al fatto che la scala potrebbe apparire molto ripida e, di conseguenza, portare in dote una serie di problematiche agli utilizzatori finali, in modo particolare in fase di discesa.

L’alimentazione che serve per garantire un corretto funzionamento della scala mobile è indubbiamente quella industriale, mentre

. Da notare come la velocità della scala mobile è sempre meglio che venga mantenuta intorno ai 50 cm/s. il corrimano, invece, deve essere collocato sempre rispetto un’altezza massima fino a 90 centimetri. In questo modo, anche i bambini hanno l’opportunità di usare il corrimano in fase di utilizzo. Per la progettazione di un simile impianto serve necessariamente prevedere una tempistica pari ad almeno tre mesi, mentre in riferimento al montaggio servono anche solamente una ventina di giorni lavorativi.

Per quanto concerne l’attività di manutenzione, invece,

. Senza dubbio, in determinati impianti si deve intervenire con una frequenza ancora maggiore. In tal senso, la cosa migliore da fare è quella di ottenere vari preventivi da ditte qualificate e certificate, per poi scegliere la soluzione che sembra avere il miglior rapporto tra qualità e prezzo in base alle proprie esigenze, anche dal punto di vista progettuale.