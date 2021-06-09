Applicazioni della lamiera per coperture: estetica, qualità e convenienza
09/06/2021
Le lamiere per coperture, negli ultimi anni, sono diventate sempre più un’ottima alternativa alle classiche tegole da tetto. Questo cambio di tendenza ci ha portato a chiedere maggiori informazioni sull’argomento a Sandrini Metalli, leader da anni nella produzione di lamiere grecate per coperture. All’interno di questo articolo vedremo:
- I vantaggi delle lamiere per coperture
- Esempi di applicazione
- Coperture curve
- Coperture industriali
- Abitazioni private
- Materiali più usati
- Copertura in lamiera preverniciata
- Copertura in rame
- Copertura in alluminio
I vantaggi delle lamiere per copertureDa sempre siamo abituati a immaginare il classico tetto tegolato come l’unica possibile soluzione per gli edifici residenziali. Ma negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede, sia per il privato che per le aziende, l’applicazione delle lamiere grecate per le coperture dei tetti. Viene quindi naturale porsi la domanda: quali vantaggi porta l’utilizzo delle lamiere per la copertura del tetto? I vantaggi sono numerosi:
- Vantaggi economici: rispetto alle soluzioni tradizionali, rivestire un tetto in lamiera risulta essere la soluzione più economica.
- Rapidità di montaggio: grazie alla loro rapidità di montaggio, le lamiere influiscono positivamente sul peso economico della posa.
- Leggere e gestibili;
- Impermeabili e resistenti: grazie alla loro resistenza possono affrontare facilmente qualsiasi agente atmosferico.
- Isolamento: nel caso di pannelli coibentati si ottiene un ottimo isolamento termico;
- Flessibili: questa caratteristica permette alle lamiere per coperture di essere curvate in modo da poter ricoprire anche superfici curve.
Esempi di applicazioneGrazie ai numerosi vantaggi che ha questo tipo di prodotto, è semplice trovare numerosi esempi dove le lamiere sono state utilizzate per realizzare le coperture. Qui di seguito vedremo tre delle principali applicazioni della lamiera per coperture:
- Coperture curve
- Coperture industriali
- Abitazioni private
Coperture curveCome abbiamo già anticipato precedentemente le lamiere, grazie alla loro flessibilità, possono essere piegate per adattarsi alle svariate curvature che può avere un tetto. Le coperture curve in lamiera rappresentano un’ottima soluzione che facilita lo scivolamento di materiali su di esse. Sono solitamente utilizzate in ambito industriale o per le coperture residenziali, ma trovano anche applicazione in edifici moderni dalle forme arrotondate.
Coperture industrialiPer quanto riguarda gli edifici industriali, le lamiere grecate sono un ottimo materiale per la copertura. Infatti, non a caso attualmente le lamiere vengono utilizzate maggiormente per questa tipologia di edifici. Dal punto di vista industriale un forte vantaggio delle lamiere per coperture sono i bassi costi di manutenzione che permettono all’azienda di avere un notevole risparmio.
Abitazioni privateNelle abitazioni private, un tempo regno indiscusso di tegole e coppi, diventa sempre meno insolito vedere tetti in lamiera: un po’ per questioni estetiche e un po’ per i vantaggi che presenta, la lamiera si sta facendo sempre più spazio anche nei cantieri privati. Grazie alla facilità di personalizzazione e grazie ai diversi materiali di cui può essere costituita, la lamiera diventa un nuovo vero e proprio componente estetico.
Materiali più usatiNegli ultimi anni gli edifici che utilizzano le lamiere grecate come coperture sono aumentati esponenzialmente. Possiamo trovare coperture in lamiera di diversi materiali e colorazioni. Viene quindi naturale chiedersi: quali sono i materiali più usati per le coperture in lamiera? Le coperture in lamiera più utilizzate sono:
- Copertura in lamiera preverniciata
- Copertura in rame
- Copertura in alluminio
Copertura in lamiera preverniciataLa lamiera preverniciata è sicuramente la tipologia di lamiera più diffusa tra tutte. La sua popolarità deriva dalle sue ottime prestazioni meccaniche e dalla sua resistenza ai fenomeni atmosferici (ottima per i tetti anche vicini al mare). È una lamiera costituita da acciaio al carbonio, che viene poi successivamente zincata e verniciata.
Copertura in alluminioSecondo in classifica per i materiali più utilizzati c’è l’alluminio! Il materiale sta prendendo sempre più piede grazie agli alti standard contro la corrosione e soprattutto perché è il materiale più leggero tra tutti. Può essere applicato sia “a nudo” con il tipico colore naturale dell’alluminio, oppure verniciato nel colore preferito con verniciatura in coil coating.
Copertura in rameTra tutti i materiali citati, il rame grazie alle sue caratteristiche è il materiale che perdura di più nel tempo. È infatti molto utilizzato per i suoi bassi costi di manutenzione, ma non solo! Per i gusti più sofisticati, il rame è il materiale perfetto perché grazie al processo di ossidazione è possibile ottenere svariate colorazioni.
