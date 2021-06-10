Come Rifare il Letto Singolo: i metodi migliori
di Redazione
10/06/2021
Rifare il letto è senza dubbio una delle attività più importanti in casa che non deve essere assolutamente sottovalutata. Un letto ben rifatto aiuta a rendere l'ambiente decisamente più pulito e ordinato, anche se tantissime persone reputano tale operazione tra le più noiose da effettuare. Essa infatti prevede alcuni accorgimenti essenziali affinché possa essere svolta nel modo giusto. Pertanto è bene capire come rifare il letto singolo senza errori.
L'importanza di avere un letto ordinatoSebbene rifare i letti singoli non sia un'attività troppo faticosa, per alcune persone si tratta di una delle faccende domestiche più fastidiose della casa. Tuttavia non tutti sanno che è possibile mettere in atto dei consigli molto utili per imparare a fare il letto singolo in modo semplice e veloce. La prima cosa da fare è avere un metodo: con un pò di allenamento infatti giorno dopo giorno sarà possibile svolgere tale operazione in pochissimi minuti e quasi in maniera automatica. In questo modo la stanza da letto sembrerà esteticamente più gradevole ma anche otticamente più ampia. È bene tenere in considerazione che il letto singolo, a differenza di quello matrimoniale, richiede sicuramente meno tempo per essere rifatto dal momento che le sue dimensioni sono ridotte. Dopo aver trascorso la notte a letto è importante per prima cosa far arieggiare bene la stanza per almeno dieci minuti (o anche di più) in modo tale da far fuoriuscire tutta l'aria viziata accumulata nelle ore notturne. Questo procedimento deve essere ripetuto tutti i giorni avendo cura di tenere le lenzuola ai piedi del materasso e sbattendo i cuscini. Chi ha un po' di tempo a disposizione può anche stendere le lenzuola, le federe e le coperte all'aria per alcuni minuti per poi risistemarle nuovamente sul letto. La stessa operazione può essere fatta anche con i cuscini che andranno privati delle federe se necessario.
Rifare il letto singolo: quali sono i passaggi principaliUn altro passaggio che non deve essere sottovalutato consiste nel pulire il materasso. Quest'ultimo infatti può essere caratterizzato da accumuli di sporco e polvere, pertanto è bene pulirlo almeno una volta alla settimana e cambiando frequentemente il coprimaterasso. È possibile utilizzare un apposito prodotto oppure optare per una soluzione con bicarbonato di sodio e acqua per lavare via anche eventuali macchie. A questo punto è possibile procedere rifacendo il letto singolo. Per prima cosa dovrà essere posizionato il lenzuolo di sotto (è preferibile utilizzare quello con gli angoli per facilitare l'operazione) stendendolo bene ed evitando la formazione di grinze. Il lenzuolo superiore invece deve essere posizionato al contrario soprattutto se presenta dei dettagli o delle decorazioni: in questo modo saranno visibili a chi entrerà nella stanza. Il lenzuolo dunque dovrà essere disposto sotto alla testa del letto per ricavarne un lembo di circa quaranta centimetri. Per quanto riguarda il fondo del letto invece, bisogna infilare il lenzuolo accuratamente sotto al materasso prendendo l'angolo a terra e sollevandolo fino a creare un angolo di quarantacinque gradi. A questo punto la parte restante del lenzuolo dovrà essere disposta completamente sotto al materasso. Concluso questo procedimento si potrà abbassare l'angolo precedentemente abbassato che quindi sarà parallelo al materasso. Tale operazione dovrà essere ripetuta poi per tutti gli altri angoli del letto.
Alcuni accorgimenti utili per rifare il letto singoloChi vuole rifare il letto singolo in modo semplice e veloce può utilizzare alcuni pratici accorgimenti che permetteranno di svolgere l'operazione in pochissimo tempo. Non tutti sanno infatti che si può utilizzare il lenzuolo del letto matrimoniale anche per un letto singolo, effettuando una tecnica chiamata del sacco. Quest'ultima prevede la creazione di una sorta di sacco semplicemente piegando il lenzuolo dal suo lato più corto. In tal modo occorrerà soltanto disporre le parti laterali sotto al materasso e ripetere l'operazione con le altre coperte. C'è poi un altro metodo molto simile a quello precedente, con la sola differenza che le lenzuola devono essere piegate dalla parte laterale. Con tale procedimento si creerà un'apertura tra le lenzuola nella quale ci si potrà infilare comodamente per dormire.
Quali elementi tenere in considerazione quando si deve rifare un letto singoloUno dei trucchi più utili per rifare il letto singolo consiste nel realizzare i cosiddetti angoli alla militare o angoli da ospedale, che permettono di avere delle lenzuola ordinate e stabili. Con questo metodo bisogna bloccare una parte del lenzuolo al di sotto del materasso con due movimenti, uno che comprende i lati e un altro che comprende gli angoli. Un altro trucco facilmente applicabile riguarda le federe dei cuscini. Tutto ciò che bisogna fare consiste nell'unire due angoli del cuscino con una sola mano e inserirli velocemente all'interno della federa. Dopodiché non resterà altro che lasciare le estremità e ripetere il procedimento con gli altri cuscini. Anche per il copripiumino si può effettuare un accorgimento che ridurrà sensibilmente le tempistiche: basterà infatti girare gli angoli del copripiumino al contrario e unirli agli angoli inferiori corrispondenti.
Conclusione su come rifare il letto singoloRifare il letto singolo non comporta molto tempo ma bisogna mettere in pratica i consigli giusti per facilitare questo processo. Un esempio riguarda lo stirare le lenzuola: chi non avesse tempo o voglia di stirarle può fare attenzione al momento del lavaggio. Bisogna infatti diminuire il tempo della centrifuga ed evitare l'asciugatrice. Pertanto è bene stendere le lenzuola al sole tirandole delicatamente in modo da evitare la formazione di pieghe. In tal modo quando saranno asciutte non bisognerà stirarle e rifare il letto sarà senza dubbio meno complesso.
