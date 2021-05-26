I vantaggi di un materasso memory foam

Il materasso memory prende l’impronta del tuo corpo

Il materasso memory calibra i pesi e sostiene

Una nicchia avvolgente

Caldo sì, ma non troppo

Un materasso matrimoniale in memory è la scelta giusta per regalarsi ogni notte un buon sonno ristoratore. Il pregio dei materassi memory foam è la capacità di. Questa caratteristica può rivelarsi cruciale per rendere il momento del riposo notturno confortevole e più rilassante, rispetto a quanto accade con altri prodotti, come i materassi in lattice o i materassi a molle insacchettate.La caratteristica principale di questo materasso è dovuta proprio al materiale con cui è fatto. Il materasso in memory o memory foam è realizzato con schiuma di poliuretano espanso, che ha proprietà automodellanti e termosensibili. Si tratta quindi di un materiale elastico, dall’alta traspirabilità e ipoallergenico, in grado – come suggerisce il nome – di. Una tecnologia tanto semplice quanto efficace, sviluppata inizialmente dalla Nasa per i suoi astronauti. A livello pratico, quando parliamo di materasso matrimoniale memory, tutto ciò si traduce in un sostegno prezioso per la qualità del nostro sonno.Proprio per questa capacità di risposta al peso,può essere una buona scelta in termini di benessere. Il materasso unisce rigidità e morbidezza in un, e reagisce diversamente al peso della testa, del tronco e delle gambe, facendo in modo che per tutta la durata della notte la nostra posizione sia naturale e la schiena dritta. Il risultato che si ottiene è davvero prezioso: un. La capacità di distribuire il peso e quindi la pressione in maniera uniforme ha come effetto benefico anche quello di ridurre compressione e tensioni muscolari, oltre a stimolare la circolazione del sangue. Dunque, se migliora la qualità del sonno in automatico migliorano anche ilLa caratteristica “deformazione” di questo materasso speciale crea una sorta di nicchia al cui interno il nostro corpo può dormire in maniera. Il materasso matrimoniale in memory è principalmente consigliato alle coppie che amano dormire a pancia in su o che non cambiano spesso posizione nella notte. Il risveglio sarà più felice e privo di quei fastidiosi mal di schiena o indurimenti dei muscoli che si verificano con materassi vecchi o privi di questa semplice, ma efficace tecnologia. Il materasso in memory risulta particolarmente adatto per chi soffre di mal di schiena frequenti o lombalgia, ma anche per chi ha problemi di allergie. Molti sono infatti prodotti conche li rendono traspiranti e impediscono che si accumulino umidità o sudore rendendolo dunque un ambiente non adatto agli acari.Oltre che al peso, il materasso matrimoniale memory è in grado di. Questo lo rende particolarmente apprezzabile in inverno, quando oltre ad avvolgere il corpo in una posizione comoda, sprigiona una piacevole sensazione di calore e soprattutto mantiene costante la temperatura. Fattore che non diventa però un problema in estate, grazie aicon cui ogni buon materasso memory è prodotto.