I vantaggi di un letto contenitore salvaspazio

Quando si parla di come arredare la casa in maniera intelligente, un doveroso cenno deve essere dedicato a quegli elementi che permettono di conciliare ottimizzazione dello spazio e attenzione all’estetica. Una di queste alternative è senza dubbio il letto con contenitore. Da diversi anni a questa parte, sono sempre più apprezzati. Come dimostra il caso dei letti contenitore di Casaarredostudio.it, in commercio ci sono soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si possono trovare letti con contenitore adatte a camere arredate in stile classico - indi caratterizzati dalla presenza di testiere particolarmente elaborate dal punto di vista estetico - e altri che, invece, sono più adatti a contesti minimal. A prescindere dall’impronta stilistica che si ha intenzione di dare alla propria camera da letto, prima di procedere all’acquisto è utile passare in rassegna i principali vantaggi della soluzione. Scopriamo assieme i più importanti nelle prossime righe di questo articolo.
Perché acquistare un letto con contenitore?Quando ci si chiede perché acquistare un letto con contenitore, il primo vantaggio che viene in mente è senza dubbio il maggior spazio a disposizione. Anche se il solo pensarci sembra strano, equivale, nei letti di grandi dimensioni, quasi a un armadio extra. Questo rappresenta un grande vantaggio anche dal punto di vista economico: acquistare un armadio costa, così come montarlo (operazione quest’ultima che, oltre a richiedere soldi, è anche dispendiosa dal punto di vista del tempo). Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei vantaggi del letto con contenitore. Doveroso a tal proposito è rammentare che, prendendo come punto di riferimento alcuni modelli, è possibile ottimizzare i tempi di sistemazione del letto stesso. Ricordiamo infatti che, dopo aver alzato il coperchio che svela il vano sotto il materasso, è possibile incalzare in maniera sapiente le lenzuola. Non c’è che dire: i motivi per cui vale la pena acquistare questa tipologia di letto sono diversi. Oltre a quelli appena elencati, è possibile citare anche la versatilità. Nel momento in cui si ha a che fare con un letto con contenitore, si inquadra una soluzione che si adatta alla perfezione a diverse tipologie di materasso, dal memory foam, non plus ultra quando si parla di comfort e di rispetto dell’anatomia dell’utilizzatore, fino al materasso a molle o a quello in lattice. Proseguendo con l’elenco dei pro indiscussi di questa tipologia di letto ricordiamo che, nel caso in cui si decide di tenere la biancheria per rifarlo nel vano, si può procedere in maniera molto più spedita della media, in quanto si ha tutto a portata di mano. Estremamente resistenti, questi letti non tolgono assolutamente nulla all’estetica. Il motivo è chiaramente spiegato: il vano sotto al materasso è perfettamente nascosto. I sistemi che permettono di svelarlo sono molto discreti e non si vedono per niente. Nelle situazioni in cui si ha davanti un letto con contenitore e uno che invece non ha nessun vano sottostante, da chiusi è impossibile distinguerli.
ConclusioniOltre agli innegabili aspetti positivi che abbiamo elencato nelle righe precedenti, il letto con contenitore ha anche delle piccole insidie che, prima di acquistare, devono essere conosciute. La principale riguarda il fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, queste tipologie di letti non sono dotati di piedini. Alla luce di ciò, spostarli per pulire la stanza può rivelarsi molto difficile. Ciò si traduce nell’impossibilità, per tante persone, di provvedere autonomamente al governo della camera da letto. Facciamo altresì presente che, nel momento in cui si hanno i problemi alla schiena, utilizzare il sistema che permette di svelare il vano può non essere il massimo. Ecco perché è importantissimo fare movimenti lenti e, in caso di difficoltà, chiedere aiuto.
