Ricambi Zanzariere: è il momento!
di Redazione
29/03/2021
La primavera è iniziata, l'estate arriverà in un batter d'occhio, e con lei, le fastidiosissime orde di zanzare e insetti. Per questo è meglio non rimandare: l'inizio della primavera è il momento giusto per dedicarsi alle operazioni di manutenzione periodica delle zanzariere di casa, verificandone lo stato di conservazione e il corretto funzionamento. Se le zanzariere sono ormai un po' datate, o se sono rimaste inutilizzate per molto tempo, è importante effettuare una verifica approfondita di ogni zanzariera installata in casa. Questo tipo di ispezione periodica è importante per mantenere in ottimo stato di conservazione tutte le zanzariere: meglio effettuare una manutenzione puntuale e precisa, che dover sostituire tutto, con conseguenti grandi spese. Una zanzariera rotta, a meno che il danno non coinvolga il telaio di sostegno o altre parti essenziali, può essere riparata piuttosto facilmente, soprattutto da chi ha un po' di dimestichezza con il fai da te. Però, perché tali riparazioni siano efficaci, è davvero importante scegliere parti di ricambio qualitativamente soddisfacenti.
Riparare le zanzariere o sostituirle?Scegliere di riparare un oggetto rotto o danneggiato, ma che risulta ancora in buone condizioni complessive nelle sue parti vitali, è sempre un'opzione amica dell'ambiente. Non solo: le riparazioni, così come la manutenzione annuale, permettono di risparmiare molto tempo, denaro e risorse rispetto alla sostituzione e all'installazione ex novo di nuove zanzariere. Anche alcune zanzariere apparentemente irrecuperabili possono essere facilmente riparate, restituendo loro nuova vita per molti anni a venire. I casi in cui una zanzariera risulta davvero da sostituire sono pochi, e generalmente sono casistiche in cui il telaio di sostegno è pesantemente danneggiato. Se la zanzariera non si blocca adeguatamente, ha la rete squarciata, o è difficile da svolgere, senza dubbio può essere riparata! Si tratta di un'opzione economicamente molto conveniente, ma attenzione: è davvero importante scegliere parti di ricambio per zanzariere di eccellente qualità, in modo che la riparazione risulti durevole ed efficiente a lungo.
Ricambi Zanzariere: gli accessori più richiestiPer quanto riguarda i ricambi per zanzariere, esistono diversi accessori con un elevato livello di richiesta: le molle, i piedini di aggancio della zanzariera e, naturalmente, la rete. Si tratta di tre elementi della zanzariera che sono sottoposti al maggior tasso di usura. Si sa: la rete può essere squarciata fin troppo facilmente, basta un gesto inaccorto, un gioco troppo irruento dei bambini, o lo zampino di un animale domestico. Una rete forata, tagliata o completamente squarciata chiaramente non è in grado di assolvere alla propria funzione; ciò nonostante, è perfettamente possibile sostituire solo la rete, senza dover spendere per la sostituzione dell'intera zanzariera. È presente sul mercato una vasta gamma di reti, adattabili a ogni gusto estetico e ai più svariati modelli di zanzariera: basta saperla scegliere in base al modello di zanzariera e alle proprie necessità. Anche i piedini e le molle sono accessori decisamente richiesti. Le molle agevolano l'apertura e la chiusura delle zanzariere, in particolare per i modelli avvolgibili: le continue aperture e chiusure, dopo qualche anno, sottopongono questi semplici meccanismi a stress eccessivi. Si tratta di una componente la cui usura è sostanzialmente inevitabile, e che per questo è, di norma, molto semplice da sostituire. Lo stesso discorso vale per i piedini e le clips di aggancio, ma anche per i corsoi, per i compensatori e per le maniglie: queste componenti tendono a rompersi o a deformarsi dopo qualche anno d'uso, complici anche il sole e le basse temperature invernali. Ma la loro rottura non obbliga alla sostituzione dell'intera zanzariera: basterà trovare il modello giusto!
