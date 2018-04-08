I migliori siti di giocattoli online
08/04/2018
Sempre più persone si affidano agli acquisti online perché li considerano più comodi ed economici rispetto agli acquisti effettuati presso i negozi tradizionali. Fra i vari articoli che si comprano online vi sono anche i giochi ed i giocattoli, grazie a numerosissimi siti e negozi specializzati che in alcuni casi hanno anche un negozio fisico, mentre gli altri esistono solo a livello virtuale. Fra i migliori negozi di giocattoli online ricordiamo Mazzeo Giocattoli, che può contare anche una serie di punti vendita diffusi principalmente nel Sud Italia, questo e-store ci propone un catalogo estremamente ricco e la possibilità di approfittare di vantaggiose promozioni. Fra i punti di forza di Mazzeo Giocattoli vi sono un ottimo catalogo, suddiviso in categorie facili e veloci da esplorare, e la spedizione sempre gratuita. Ricordiamo anche Toys Center, controparte virtuale della grande catena di negozi, le cui succursali si trovano in tutte le maggiori città italiane, offre anche la possibilità di esplorare il catalogo in base ai personaggi più famosi del momento e la suddivisione dei prodotti per fasce d'età, che va dagli 0-2 anni ai prodotti per giovani adulti, mentre l'ultima sezione ospita articoli per tutte le età. Merita una menzione anche il negozio Il Giocattolo dove è possibile trovare un'ampia gamma di giocattoli a prezzi estremamente concorrenziali e una pagina sempre aggiornata con le offerte e gli sconti in corso.
Perché scegliere i negozi di giocattoli onlineIl valore aggiunto di questi negozi virtuali è la grandissima disponibilità di merce e quindi di scelta, impossibile da ospitare in un negozio tradizionale, e la possibilità di offrire sconti speciali e offerte periodiche su diverse gamme di prodotti. Un e-shop infatti non ha tutti i costi che deve sostenere invece un negozio reale e può permettersi di praticare prezzi più vantaggiosi e più convenienti per il cliente finale, grazie anche ad un maggiore volume di vendite. Uno degli aspetti più curati dei siti indicati sono i motori di ricerca interni e la possibilità di esplorare il vasto assortimento di prodotti proposti grazie a diverse categorie e suddivisioni. In questo modo è possibile sia fare un giro virtuale fra gli scaffali e le diverse aree in cui è organizzato il sito, sia cercare un determinato prodotto senza perdere tempo ad esplorare tutto il catalogo. Le vetrine sulle homepage permettono di mettere in risalto alcune categorie, come le ultime novità, gli articoli in promozione oppure quelli più venduti. Gli utenti registrati possono anche vedere messi in risalto degli articoli specifici consigliati in base ai loro precedenti acquisti e dei menu personalizzati in base ai loro gusti personali. Tutti i siti precedentemente segnalati sono costantemente aggiornati e la homepage presenta sempre una sezione dedicata ai giochi del momento, sia legati ai personaggi più popolari fra i bambini sia in base alla stagione. Molti negozi di giocattoli virtuali ad esempio propongono in offerta giochi da giardino con l'arrivo della primavera oppure si concentrano sui regali di Natale durante la stagione autunno e inverno.
Redazione