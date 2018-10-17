Dispenser soap da utilizzare in ufficio

Vari tipi di dispenser soap

Tra tutti i prodotti per l'igiene personale in ufficio, troviamo il dispenser soap.

Questo pratico oggetto è un contenitore di sapone con beccuccio erogatore, che viene utilizzato per evitare il contatto diretto con la saponetta, che può essere un veicolo di germi e batteri.

Viene posizionato in tutti i bagni pubblici, aziendali e degli uffici, di palestre, esercizi commerciali e di ristorazione, in modo che tutta la gente che vi accede possa utilizzarlo al meglio mantenendo una corretta igiene mentre si lava le mani.

Vi sono diversi modelli di dispenser soap online in vendita nei migliori negozi di prodotti da ufficio, dato che questo è un articolo da utilizzare sul lavoro come in casa.

I bagni aziendali devono infatti essere dotati di tutti gli accessori per offrire il massimo dell'igiene a chi vi accede, siano dipendenti come clienti o fornitori.

Si distinguono principalmente due versioni del dispenser soap, da lavabo e sospeso.

Poi ci sono anche varie differenze per quel che riguarda il sistema di erogazione, che può essere manuale o elettrico, e ancora per il tipo di sapone, liquido o in schiuma.

Il distributore di sapone, in inglese appunto dispenser soap, deve prima di tutto avere un facile utilizzo, essere fruibile da tutti e accessibile e erogare il sapone in modo efficiente e preciso.

Dispenser di sapone professionale

Il più comune distributore di sapone che si trova nei bagni degli uffici piccoli è di solito da lavabo, e consiste in un contenitore con beccuccio erogatore manuale in cima. Con una leggera pressione sul beccuccio esce la giusta quantità di sapone per un lavaggio di mani. Per gli uffici più grandi si utilizza il dispenser soap da muro con erogatore manuale, che è un contenitore appeso sulla parete appena al di sopra del lavabo, fissato con delle viti a tassello.

Questi distributori sono adatto per quei luoghi dove non passa moltissima gente, infatti avendo un utilizzo che avviene con contatto del beccuccio o del tasto erogatore, potrebbe essere veicolo di germi.

In aziende, scuole, ospedali e enti pubblici o esercizi commerciali e luoghi dove passa molta gente, si trovano solitamente i dispenser soap automatici, che funzionano tramite un sensore a raggi infrarossi che capta il movimento.

Questi possono essere sia da lavabo come da muro. Anche questo tipo di dispenser soap viene venduto online, ed è un dispenser di sapone professionale, molto usato nelle aziende.

Quando posizioniamo la mano sotto di esso, eroga la giusta quantità di sapone.

Questi dispenser sono maggiormente igienici perchè non si viene direttamente a contatto con il pulsante erogatore, mantenendo una giusta lontananza da germi e batteri.

Erogatore di sapone a schiuma

Tra i vari tipi di dispenser soap online, come anche quelli che si trovano nei negozi in città, si possono distinguere quelli con sapone liquido e quelli a schiuma.

In pratica un dispenser di sapone liquido contiene una data quantità di sapone liquido, che va inserito nel contenitore ogni volta che questo si svuota.

Si può versare direttamente oppure acquistare la ricarica, che è una busta con sapone liquido al suo interno, che va messa nell'apposito dispenser.

Un erogatore di sapone a schiuma è invece un dispenser che contiene del sapone liquido, ma grazie a particolari meccanismi di erogazione presenti nel suo beccuccio, incorpora nel sapone stesso tantissime bollicine di aria trasformandolo così in schiuma.

Questo tipo di sapone è meno comune da trovare, tuttavia lascia una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle mentre ci si lava le mani.

Questo accessorio da toilette presenta anche un notevole risparmio sui costi dato che a ogni erogazione sfrutta una minore quantità di sapone.