Come scegliere il miglior arredo bagno in base alle proprie esigenze
di Redazione
24/10/2018
Quando decidiamo di cambiare l’arredamento del bagno, non sono poche le idee da cui prendere spunto per ottenerlo in stile e design proprio come lo immaginiamo noi. In vero, è importante indovinare i giusti accostamenti, in quanto questa è una delle stanze che deve infondere psicologicamente una sensazione di tranquillità e rilassamento, che poi si ripercuotono pure sul nostro campo visivo.
Cosa considerare quando tendiamo a scegliere il miglior arredo bagnoScegliere i giusti mobili e i giusti sanitari vuol dire in primis non perdere di vista quello che è lo stile del resto della casa, senza mai dimenticare anche quali siano j nostri gusti personali. Il che vuol dire che nella scelta di vasche (o docce a seconda dello spazio) lavabi si deve pensare alla funzionalità, all’adattamento di stile e al disimpegno della stanza. I più importanti arredamenti da bagno mettono a disposizione del cliente una vasta gamma di soluzioni che consente di arredare la stanza secondo le proprie necessità e i propri gusti estetici.
Cosa propongono i brand per scegliere il miglior arredo bagnoI brand che regnano all’interno del mercato dell’arredamento, offrono ai consumatori la certezza della qualità sui mobili che fanno parte delle loro linee. Un bagno in stile e di design deve essere anche in grado di offrire la giusta praticità e funzionalità, motivo per cui si dovrebbe interpellare l’esperienza dei professionisti (interiore designer) affinché possano spiegarci come ottimizzare al massimo lo spazio. Il tutto senza rovinare l’idea che ci siamo fatti noi della disposizione di mobili e sanitari. Per questo motivo, si consiglia di consultare il catalogo arredo bagno su Eramo.it che offre una vasta gamma di abbinamento, di mobili e componenti d’arredo esteticamente eccellenti, nonché di ottima qualità. Pare infatti che sul mercato si trovano molte proposte per rinnovare il proprio bagno, economicamente accessibili a chiunque e che ben si adattano allo stile del resto della casa. Prima di fare una scelta definitiva, comunque, è bene tenere a mente sempre la cifra massima che abbiamo intenzione di spendere, e così a seconda del budget prefissato, potremo puntare sull'uno o l’altro brand del settore.
Ottimizzare lo spazio prima di scegliere il miglior arredo bagnoIn una simile ottica di cambiamento d’arredo, ciò che bisogna fare è l’ottimizzazione degli spazi disponibili. Questo vuol dire ad esempio, optare per dei ripiani d’appoggio, o anche per dei mobili in cui mettere tutti gli oggetti utili per usare a 360 gradi una stanza da bagno. Chi ama lo stile classico, ad esempio, può scegliere mobili tondeggianti, mentre per la scelta dei sanitari, possono essere sia sospesi che fissati a terra, andranno bene purché ci sia più o meno spazio a disposizione. Infine, quando si rivoluziona l’arredo del proprio bagno, vuol dire porre anche l’accento su quello che è gioco di luci, in concomitanza con lo spazio a disposizione. In tal modo non si crea confusione e non si rischia di appesantire l’ambiente. La cosa importante è rivolgersi sempre a chi ne sa più di noi, magari un architetto, per ricevere i giusti consigli su qualità e organizzazione degli spazi, per una rivoluzione di design, di stile e che sappia soddisfare le necessità.
