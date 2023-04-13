Rubinetteria per la cucina: consigli e info utili per la scelta
di Redazione
13/04/2023
Rubinetteria per la cucina: come scegliere il modello giustoNella scelta della rubinetteria giusta per la cucina, vi sono diversi punti da considerare. Il primo di questi è indubbiamente dato dalla tipologia di rubinetto. In commercio esistono almeno 2 diverse tipologie: miscelatore monocomando o doppio. In entrambi i casi, i comandi possono essere dati da manopole o maniglie. Il primo, possiede una sola presa ed è dunque quello più pratico e facile da usare. La miscelazione automatica delle temperature lo rende molto più user-friendly. I rubinetti a doppio comando invece hanno 2 maniglie, una per le temperature più calde e l’altra per le fredde. Poco pratico, si dovrà bilanciare manualmente le due manopole per ottenere la temperatura desiderata. In entrambi i casi, tali rubinetti possono presentare modelli a muro o montati direttamente sul lavandino. Naturalmente, un rubinetto a parete consente di salvare molto più spazio, ma ha anche costi e tipologia d'installazione diversi rispetto a modelli più tradizionali.
La formaNella scelta della rubinetteria per la cucina entra in gioco anche la forma. Questa, non solo a livello estetico, ma anche e soprattutto in termini funzionali. Al fine di selezionare il rubinetto della giusta dimensione, occorrerà misurare l'area di locazione, quindi optare per un modello con altezza e portata consono. A tal proposito, i rubinetti con doccia estraibile o retrattile sono una scelta sempre più popolare poiché pratici e funzionali. Prima di acquistare la rubinetteria per la cucina è consigliabile anche controllare la pressione dell’acqua nel lavandino. Alcuni rubinetti, per funzionare correttamente, richiedono una pressione minima di 0,1 bar. Se in cucina si ha un impianto idrico a bassa pressione, esistono modelli economicamente validi in grado di regolare anche tale flusso di acqua. Essere consapevoli circa il flusso d'acqua che esce dal rubinetto della cucina, aiuterà a risparmiare notevole quantità acqua. La nuova tecnologia ha inoltre permesso di sviluppare rubinetti davvero innovativi. Tra questi vi sono i rubinetti dotati di sensori tattili, in grado di regolare simultaneamente flusso e temperatura dell'acqua senza bisogno di alcuna manopola o maniglia. Alcuni produttori offrono i rubinetti con finiture che prevengono graffi e ossidazione, progettati per durare a lungo nel tempo.
Rubinetteria per la cucina: lo stileUn'altra caratteristica da considerare, ma non meno importante, è data indubbiamente dall’estetica. Lo stile della rubinetteria dovrà necessariamente adeguarsi al design della cucina. Generalmente i rubinetti con miscelatore monocomando hanno uno stile moderno, ma estremamente versatile. Modelli con duplice manopola invece, sono più classici e tradizionali, adatto ad ambienti rustici e vintage. In questo caso, anche il materiale diviene elemento importante. Questo infatti, ne determinerà la longevità e la durata. Molti rubinetti da cucina sono realizzati in ceramica, plastica, vetro o metalli durevoli come cromo, bronzo e acciaio inox. Nella moderna rubinetteria da cucina è possibile anche incontrare materiali come l'ottone e l'oro rosa. In ogni caso, ognuno di questi materiali crea un aspetto abbastanza diverso, ma tutti rappresentano scelte di cucina evergreen che completeranno perfettamente la maggior parte dei design. Non da meno, la moderna tecnologia ha permesso di incorporare a livello dei rubinetti luci LED creando modelli con illuminazione integrata. La scelta dunque, in questo caso, diviene puramente personale.
Articolo Precedente
Tutti gli interventi migliorativi che puoi fare se hai deciso di ristrutturare la tua casa
Articolo Successivo
7 idee per decorare una casa vacanze
Redazione
Articoli Correlati
Rivestimenti per il Bagno: Come scegliere?
19/06/2024
Come scegliere gli asciugamani per il bagno
01/02/2023