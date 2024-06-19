Rivestimenti per il Bagno: Come scegliere?
di Redazione
19/06/2024
Il Bagno è certamente un ambiente particolare rispetto al resto della casa, che richiede
particolare attenzione sia nella scelta dell'arredo che nei rivestimenti. Se hai intenzione di
ristrutturare il tuo bagno è arrivato il momento di decidere come lo vuoi e non puoi prescindere
dalla scelta dei rivestimenti. Ecco alcuni consigli su Come scegliere.
L'importanza dei Rivestimenti
Generalmente in una casa si bada moltissimo agli ambienti in cui si svolge la giornata. Il salotto
dove ricevi i tuoi amici e ospiti, la cucina, la camera da letto sono sempre sotto attenzione sia
nella scelta dell'arredamento che nella scelta dei colori e stile delle pareti.
Il bagno è sovente un po' la Cenerentola di casa, sempre poco considerato ed evidenziato
nell'ambito dello stile della casa. Questo non è giusto, in una bella casa, un tuo ospite dopo aver
ammirato l'arredo e lo stile, se va in bagno, come capiterà certamente, e lo trova un po'
trascurato sotto il profilo dell'aspetto, dello stile, ne resterà parecchio deluso.
Immagina di andare in un locale molto bello e curato e poi di andare al bagno e trovarlo
assolutamente incoerente con lo stile del locale in generale: Cose ne penseresti? Ecco
l'importanza di considerare bene ogni elemento sia di arredamento del bagno che anche,
soprattutto, dei Rivestimenti.
La scelta dei Rivestimenti non è cosa semplice e per questo desideriamo darti alcune
indicazioni, alcuni consigli che potranno esserti utili nella scelta.
Come scegliere i Rivestimenti del Bagno
Per prima cosa vogliamo sfatare un mito negativo. La maggior parte delle persone ritiene che il
legno in bagno non vada molto bene, tantomeno il pavimento in Parquet. In realtà il legno del
parquet, con i moderni trattamenti cui è sottoposto, non patisce l'acqua se non è ristagnante.
Anche le macchie si evitano passando uno straccio sul pavimento di parquet immediatamente
dopo aver utilizzato la Doccia che è quella che genera più vapore e causa condense anche sul
pavimento.
Il legno ha un effetto notevole sull'ambiente in cui è posto ma se ancora non ti abbiamo
convinto, puoi affidarti a pannelli di Gres effetto legno, utili soprattutto per rivestire anche le
pareti, ottenendo l'effetto legno pur adottando un materiale di notevole resistenza e bellezza.
Nel caso di pannelli alle pareti in Gres effetto legno, ti consigliamo di adottare la modalità a tutta
altezza. Importante è l'abbinamento all'arredo. Se adotti un effetto legno scuro, devi pensare a
mobili dalle tonalità neutre o verde mentre nel caso di imitazione di essenze chiare, scegli per i
mobili tonalità sul marrone, cacao o anche il sempre elegante e intramontabile nero.
Sempre scegliendo il Gres come materiale, puoi decidere di avere effetti particolari, colori e
sfumature con il Gres effetto resina. L'effetto di imperfezioni è assolutamente voluta e darà
maggiore risalto alle pareti rivestite di questo materiale. L'effetto sarà di un Bagno più sobrio ed
elegante.
I colori da preferire in questo caso sono il rosa, l'azzurro. il verde ma sempre belli i toni della
terra e le tonalità del grigio mentre restano intramontabili le scelte che ricadono sul Bianco/Nero.
Di notevole pregio ed effetto il Gres effetto Marmo che riproduce con assoluta fedeltà l'aspetto
di quel nobile materiale. Grazie a moderne tecniche produttive la resa estetica è elevata. Ti
consigliamo per le pareti di scegliere pannelli di Gres effetto Marmo di grandi dimensioni, ad
esempio 120x240 o 120x270.
In questo modo riduci sensibilmente le vie di fuga rendendo l'aspetto decisamente più naturale.
Se hai un bagno di piccole dimensioni ti consigliamo di rivolgere l'attenzione verso un
rivestimento di cementine, quadrate o esagonali.
Così componi delle specie di mosaici sulla parete che presentano alla vista un bell'effetto,
alleggerendo nello stesso tempo l'estetica della parete stessa.
