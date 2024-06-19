Rivestimenti per il Bagno: Come scegliere?

Il Bagno è certamente un ambiente particolare rispetto al resto della casa, che richiede

particolare attenzione sia nella scelta dell'arredo che nei rivestimenti. Se hai intenzione di

ristrutturare il tuo bagno è arrivato il momento di decidere come lo vuoi e non puoi prescindere

dalla scelta dei rivestimenti. Ecco alcuni consigli su Come scegliere.

L'importanza dei Rivestimenti

Generalmente in una casa si bada moltissimo agli ambienti in cui si svolge la giornata. Il salotto

dove ricevi i tuoi amici e ospiti, la cucina, la camera da letto sono sempre sotto attenzione sia

nella scelta dell'arredamento che nella scelta dei colori e stile delle pareti.

Il bagno è sovente un po' la Cenerentola di casa, sempre poco considerato ed evidenziato

nell'ambito dello stile della casa. Questo non è giusto, in una bella casa, un tuo ospite dopo aver

ammirato l'arredo e lo stile, se va in bagno, come capiterà certamente, e lo trova un po'

trascurato sotto il profilo dell'aspetto, dello stile, ne resterà parecchio deluso.

Immagina di andare in un locale molto bello e curato e poi di andare al bagno e trovarlo

assolutamente incoerente con lo stile del locale in generale: Cose ne penseresti? Ecco

l'importanza di considerare bene ogni elemento sia di arredamento del bagno che anche,

soprattutto, dei Rivestimenti.

La scelta dei Rivestimenti non è cosa semplice e per questo desideriamo darti alcune

indicazioni, alcuni consigli che potranno esserti utili nella scelta.

Come scegliere i Rivestimenti del Bagno

Per prima cosa vogliamo sfatare un mito negativo. La maggior parte delle persone ritiene che il

legno in bagno non vada molto bene, tantomeno il pavimento in Parquet. In realtà il legno del

parquet, con i moderni trattamenti cui è sottoposto, non patisce l'acqua se non è ristagnante.

Anche le macchie si evitano passando uno straccio sul pavimento di parquet immediatamente

dopo aver utilizzato la Doccia che è quella che genera più vapore e causa condense anche sul

pavimento.

Il legno ha un effetto notevole sull'ambiente in cui è posto ma se ancora non ti abbiamo

convinto, puoi affidarti a pannelli di Gres effetto legno, utili soprattutto per rivestire anche le

pareti, ottenendo l'effetto legno pur adottando un materiale di notevole resistenza e bellezza.

Nel caso di pannelli alle pareti in Gres effetto legno, ti consigliamo di adottare la modalità a tutta

altezza. Importante è l'abbinamento all'arredo. Se adotti un effetto legno scuro, devi pensare a

mobili dalle tonalità neutre o verde mentre nel caso di imitazione di essenze chiare, scegli per i

mobili tonalità sul marrone, cacao o anche il sempre elegante e intramontabile nero.

Sempre scegliendo il Gres come materiale, puoi decidere di avere effetti particolari, colori e

sfumature con il Gres effetto resina. L'effetto di imperfezioni è assolutamente voluta e darà

maggiore risalto alle pareti rivestite di questo materiale. L'effetto sarà di un Bagno più sobrio ed

elegante.

I colori da preferire in questo caso sono il rosa, l'azzurro. il verde ma sempre belli i toni della

terra e le tonalità del grigio mentre restano intramontabili le scelte che ricadono sul Bianco/Nero.

Di notevole pregio ed effetto il Gres effetto Marmo che riproduce con assoluta fedeltà l'aspetto

di quel nobile materiale. Grazie a moderne tecniche produttive la resa estetica è elevata. Ti

consigliamo per le pareti di scegliere pannelli di Gres effetto Marmo di grandi dimensioni, ad

esempio 120x240 o 120x270.

In questo modo riduci sensibilmente le vie di fuga rendendo l'aspetto decisamente più naturale.

Se hai un bagno di piccole dimensioni ti consigliamo di rivolgere l'attenzione verso un

rivestimento di cementine, quadrate o esagonali.

Così componi delle specie di mosaici sulla parete che presentano alla vista un bell'effetto,

alleggerendo nello stesso tempo l'estetica della parete stessa.