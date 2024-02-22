Come Ottenere il Miglior Prezzo per la Tua Proprietà

Ci sono molti motivi che potrebbero spingerti a voler vendere un immobile. Ad esempio si potrebbe voler acquistare un'abitazione più grande, oppure è arrivato il momento di cambiare città in seguito ad un nuovo lavoro. Qualsiasi sia la situazione il tuo primo desiderio sarà quello di

.

Il primo passo da fare è quello di rivolgersi a una

, così da sapere quale può essere il valore di mercato della proprietà.

Non bisogna dimenticare che ad incidere sul valore di un immobile sono diversi fattori. Di seguito troverete alcuni consigli e suggerimenti utili per provare a vendere l’abitazione a un prezzo che sia il più possibile vantaggioso.

Perché rivolgersi a una agenzia immobiliare?

Le agenzie immobiliari possono aiutarci a dare il giusto valore a un determinato immobile. Questo perché al loro interno lavorano veri professionisti del settore, che conoscono nel dettaglio l’andamento del mercato e possono evidenziare fin da subito ogni pregio e difetto.

. Spesso più una abitazione è vicina al centro o a un determinato punto di interesse, come ad esempio una stazione ferroviaria o della metro, più il suo valore sale. Al contrario fuori dai grandi centri è possibile trovare abitazioni più grandi a prezzi inferiori. Molto dipende dalle proprie esigenze: ci sono molte persone che vorrebbero una casa vicino al lavoro, così da non dover prendere l’auto o i mezzi pubblici, e altri che invece preferiscono fare i pendolari

ma rilassarsi in periferia nel weekend.

Per quanto riguarda invece la metratura non va considerata solamente la superficie all’interno dell’abitazione, ma

. Anche il box auto è un elemento che fa salire il prezzo di una proprietà.

A questi elementi vanno aggiunti ulteriori fattori, come la presenza di un ascensore (andando avanti con l’età potrebbe rivelarsi indispensabile) o di altri strumenti volti a eliminare le barriere architettoniche, come i montascale.

Come aumentare il valore di un immobile

Ci sono alcune caratteristiche su cui ovviamente non possiamo influire in nessun modo (come appunto la metratura e la posizione), mentre su altri elementi è possibile fare qualcosa affinché sia possibile proporre l’immobile ad un prezzo più alto.

. Si potrebbe pensare di effettuare qualche piccolo lavoro di ristrutturazione, come ad esempio ritinteggiare le pareti o sistemare i sanitari. In questi casi è utile ragionare in termini di costi e benefici: una ristrutturazione completa potrebbe essere meno conveniente dell’aumento del valore dell’immobile.

. Oggi sono molti coloro che scelgono la propria abitazione in base alla possibilità di risparmiare sui consumi. Gli immobili più vecchi spesso non sono attrezzati in tal senso, per cui si potrebbe pensare

di installare un cappotto termico, così da favorire un maggiore isolamento e ridurre i consumi sia per rinfrescare in estate che per riscaldare in inverno.