Lampada di sale: un meraviglioso connubio di bellezza e benessere
di Redazione
21/02/2021
Quando si parla di arredamento della casa, esistono dettagli da non lasciare assolutamente al caso e che possono fare la differenza nei vari ambienti domestici. In questo novero è possibile includere gli accessori inerenti il mondo dell’illuminazione. Si potrebbero scrivere pagine e pagine in merito. Una di queste riguarda le lampade di sale. Questi elementi, capaci di conferire agli ambienti in cui vengono collocate una meravigliosa aura di mistero oltre che di eleganza, possono essere definite come un perfetto connubio tra bellezza e benessere. Se sei qui, significa che ti interessa scoprire qualcosa di più sulle loro caratteristiche e soprattutto sugli effetti che possono avere sull’organismo. Fantastico! Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare diverse informazioni utili al proposito.
Lampade di sale: quando l’arredamento fa bene alla saluteCon le loro forme inusuali capaci di riflettere la sorprendente imperfezione della natura, le lampade di sale possono dare carattere a qualsiasi ambiente. Giusto per fare un esempio, chiamiamo in causa la possibilità di utilizzarle come elemento differenziante nell’ambito dell’essenzialità tipica di un salotto arredato in stile minimal. Come già detto, però, nominarle significa anche chiamare in causa delle implicazioni positive per la salute. Tra le principali rientra il fatto di purificare l’aria dell’ambiente in cui sono state collocate. Per spiegare bene questa situazione, bisogna fare riferimento al fenomeno dell’igroscopia. In cosa consiste? Nella capacità che queste lampade hanno di attirare le molecole d’acqua presenti nell’ambiente circostante. Queste ultime vengono assorbite, con tutte le particelle, spesso insalubri, che si portano dietro. Nel momento in cui la lampada di sale si riscalda per via del calore prodotto dalla lampadina o dalla candela che ha all’interno, l’acqua evapora. Il risultato è molto importante: così facendo, infatti, intrappola le particelle di fumo e polvere presenti nell’aria, che vengono, di fatto, bloccate all’interno del cristallo. Tutto questo, chiaramente, ha degli effetti sulla salute. Nel momento in cui viene aumentata la salubrità di una determinata zona della casa, chi è predisposto all’asma ha, per esempio, la possibilità di apprezzare un attenuarsi della sintomatologia (attenzione, in casi come quello appena citato, la lampada di sale non è assolutamente in grado di sostituire i farmaci, che vanno presi nelle situazioni e nei dosaggi consigliati dal medico curante).
Un’alleata preziosa dell’energiaSoprattutto grazie a quella straordinaria miniera di curiosità che è la cultura orientale, abbiamo avuto modo di imparare, nel corso degli anni, che il modo in cui sono arredati gli ambienti in cui passiamo più tempo - la casa e l’ufficio in primis - influisce sul nostro umore e sulla nostra energia. Non si tratta di parole al vento ma, in molti casi, di vera e propria scienza. L’esempio della lampada di sale lo dimostra perfettamente. Quando si chiamano in causa questi accessori - in particolare le lampade prodotte con il sale proveniente dall’Himalaya - è infatti necessario soffermarsi sulla loro capacità di produrre ioni negativi, peculiarità che le accomuna a contesti naturali come le cascate o i boschi, luoghi dove, nella maggior parte delle situazioni, ci si reca con l’intenzione di ritagliarsi qualche minuto di relax. Tra gli effetti piacevoli degli ioni negativi rientra anche la possibilità di apprezzare una sensazione generale di maggior energia per l’organismo. Provare per credere! Concludiamo facendo un veloce ma non certo irrilevante riferimento al fatto che queste lampade sono preziose alleate dell’ambiente. Il sale è infatti una risorsa presente in grandi quantità in natura e, nel momento in cui lo si estrae, non si depaupera di nulla la nostra meravigliosa terra. Inoltre, essendo spesso alimentate da una candela accesa, garantiscono consumi energetici bassissimi. Fonte: Regogoo.com
Articolo Precedente
Cucine personalizzate e di qualità? Scegli Arredamenti Pignataro!
Articolo Successivo
Ristruttura la tua casa in più fasi: da dove cominciare?
Redazione