Cucine personalizzate e di qualità? Scegli Arredamenti Pignataro!
di Redazione
22/02/2021
Nel corso dell’ultimo anno, la nostra vita è cambiata radicalmente. Abbiamo imparato, come mai prima, che l’ambiente domestico deve essere curato in ogni dettaglio. Tra le aree a cui abbiamo dedicato oggettivamente più attenzione durante gli ultimi 12 mesi, rientra la cucina. Impossibilitati ad andare al ristorante, abbiamo preparato deliziose cene domestiche. Alla luce di ciò, quando la si nomina è necessario prendere in considerazione la necessità di sceglierne i dettagli di arredamento con attenzione. Chi cambia casa o la ristruttura, non può assolutamente non gestire con attenzione tutto quello che la riguarda. Da diverso tempo a questa parte, proprio in virtù della rilevanza che ha questo ambiente nell’ambito della casa, vanno di moda le cucine personalizzate. I loro vantaggi sono tantissimi. Innanzitutto, si possono adattare alla perfezione all’estensione dei vari contesti abitativi. Sappiamo tutti che, ormai, soprattutto gli appartamenti cittadini tendono a essere di piccole dimensioni. Con una cucina personalizzata, i dettagli cromatici e materici dai quali si è rimasti incantati guardando un catalogo o la cucina di un amico o di un parente possono essere scelti anche per uno spazio piccolo. Un altro pro indiscusso delle cucine personalizzate riguarda la possibilità di scegliere liberamente le finiture. Anche se quando si pensa a questa e ad altre zone della casa i primi aspetti che vengono in mente riguardano i colori e i materiali, anche le finiture sono importantissime. Non dimentichiamo che da esse dipende, in parte, la resa visiva dell’ambiente. Per rendersene conto, basta citare la possibilità di abbinarle ad altri dettagli, come per esempio il materiale e il colore delle gambe del tavolo. Inoltre, la scelta di determinate finiture può rivelarsi più o meno adatta a case in cui sono presenti bambini, animali, persone con difficoltà fisiche. Per quanto riguarda queste ultime e i più piccoli, la personalizzazione della cucina può rivelarsi la scelta ideale anche per via della possibilità di scegliere a quali mobili mettere le maniglie e a quali no.
Cucine customizzate: la qualità innanzituttoLa cucina è un ambiente votato alla creatività e alla condivisione, ma anche una zona della casa dove non deve mai e poi mai essere messa in secondo piano la sicurezza. Per questo, nel momento in cui si scelgono i dettagli dell’arredamento è necessario mettere in primo piano l’assoluta qualità. Andare sul sicuro in questi casi significa affidarsi a un rivenditore di fiducia come Arredamenti Pignataro. I motivi per cui vale la pena scegliere una realtà di questo tipo sono diversi. Il principale riguarda il riferimento multi brand. Lo sappiamo bene: innamorarsi di un marchio di arredamento e della sua filosofia è facile, per certi versi. Si tratta però di una scelta che, in alcuni casi, può rivelarsi fallimentare. Non è infatti rara la situazione di chi, dopo essersi focalizzato su un determinato brand, si accorge che, alla fine, le soluzioni non sono poi così adatte alle sue esigenze. Il problema appena descritto non sussiste con realtà come Arredamenti Pignataro, che permettono ai clienti che li scelgono di scegliere, per la propria cucina, tantissimi marchi di qualità, mixando anche prodotti di diversi brand per un medesimo ambiente. In merito a questi ultimi, è doveroso sottolineare che, affidandosi a un rivenditore che ha un portafoglio ricco di arredi e complementi, si ha la garanzia di una selezione attentissima e di un continuo aggiornamento delle proposte. Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui un nome come Arredamenti Pignataro è la scelta giusta per una cucina personalizzata. Un doveroso cenno finale deve essere dedicato all’assistenza post vendita, che viene curata nei minimi dettagli accompagnando ogni cliente fino al momento in cui la cucina è pienamente e agevolmente fruibile.
