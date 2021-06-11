Dessert: Tiramisù alle fragole

Il Tiramisù alle fragole

500 g di Savoiardi

4 cucchiai colmi di zucchero + altro q.b. per addolcire il succo di fragole

2 uova a temperatura ambiente

250 g di Mascarpone

2 bicchieri di succo di mela

500 g di fragole

Nel panorama dei dolci tipici italiani, il Tiramisù ha certamente una posizione al vertice. E' anche tra i dolci italiani più conosciuti e diffusi al mondo grazie al gusto eccezionale e alla facilità nella preparazione. Oggi ti proponiamo la variante alle fragole, assolutamente adatto a rappresentare il Dessert sulle tavole di Pasqua.Credo che tutti conoscano il classico Tiramisù, un dolce che coniuga il gusto del caffè a quello del cioccolato, passando per una squisita crema al mascarpone e uova che fa leccare i baffi. Esistono molte varianti del Tiramisù e oggi proponiamo una versione alle fragole, più che adatta anche ai bambini ai quali il classico tiramisù non può essere proposto per il contenuto di caffè che per loro è assolutamente inadatto. Pasqua si caratterizza al di là del suo profondo senso religioso, per i colori, per la freschezza che non devono mai mancare sulle tavole del pranzo di Pasqua. Ecco, allora, che della ricetta originale in questa ricetta restano i biscotti savoiardi e la crema al mascarpone mentre cambia totalmente la bagna per i biscotti e la finitura.Per prima cosa devi preparare la crema con il mascarpone. Abbi cura di togliere dal frigo il mascarpone almeno 15 minuti o meglio mezz'ora prima del suo utilizzo. In un a ciotola ampia e capiente metti 4 cucchiai di zucchero e 2 tuorli d'uovo lasciando da parte l'albume. Frulla con lo sbattitore elettrico ad alta velocità fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungi il Mascarpone e mescola ancora energicamente fino ad ottenere una crema omogenea.. In un'altra ciotola monta gli albumi a neve ben ferma che aggiungerai alla crema di mascarpone con delicatezza, mescolando dal basso verso l'alto. Fatta la crema devi preparare la bagna per i savoiardi. Metti a macerare delle fragole tagliate a pezzetti con poco succo di limone e zucchero. Presto le fragole rilasceranno liquido, il succo. Schiacciale con una forchetta e filtra il succo. Certo questo si rivelerà insufficiente per bagnare i biscotti, per cui aggiungi due bicchieri di succo di mela. E' arrivato il momento di confezionare il tuo Tiramisù alle Fragole. In un contenitore o direttamente su un piatto abbastanza ampio, fai un leggero strato di crema di mascarpone. Imbevi nel succo alcuni savoiardi che poi metterai sul piatto sopra alla crema. Sovrapponi un altro strato di crema, altri biscotti imbevuti e così via. L'ultimo strato deve essere di crema di mascarpone. A questo punto occorre dare ancora più gusto e colore ad un dolce piuttosto uniforme nella tinta. Taglia a fettine sottili delle fragole che metterai sopra all'ultimo strato di crema del tiramisù e se lo desideri, dai una spolverata di zucchero al velo che addolcirà ulteriormente le fragole che spesso restano un po' aspre.Certamente preparerai il Tiramisù prima di tutto il resto e comunque ben prima di iniziare il pranzo di Pasqua. Per la delicatezza degli ingredienti e per evitare che uova e mascarpone possano dare origine a proliferazioni batteriche eventuali, metti il Tiramisù in frigo e tienilo lì fino al momento del consumo. Se desideri fare varianti alla ricetta, lo puoi fare. In particolare, se non ci sono bambini a tavola, nel succo che utilizzi ber bagnare i biscotti puoi aggiungere un pochino di liquore oppure, per dare colore ai biscotti, puoi aggiungere alla bagna dell'alchermes che darà una bella colorazione rossa ai biscotti. Ancora, se lo gradisci, puoi arricchire e dare più colore alla tua preparazione mettendo delle fettine di fragole tra i diversi strati che compongono il Tiramisù.