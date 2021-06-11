Dessert: Tiramisù alle fragole
di Redazione
11/06/2021
Nel panorama dei dolci tipici italiani, il Tiramisù ha certamente una posizione al vertice. E' anche tra i dolci italiani più conosciuti e diffusi al mondo grazie al gusto eccezionale e alla facilità nella preparazione. Oggi ti proponiamo la variante alle fragole, assolutamente adatto a rappresentare il Dessert sulle tavole di Pasqua.
Il Tiramisù alle fragoleCredo che tutti conoscano il classico Tiramisù, un dolce che coniuga il gusto del caffè a quello del cioccolato, passando per una squisita crema al mascarpone e uova che fa leccare i baffi. Esistono molte varianti del Tiramisù e oggi proponiamo una versione alle fragole, più che adatta anche ai bambini ai quali il classico tiramisù non può essere proposto per il contenuto di caffè che per loro è assolutamente inadatto. Pasqua si caratterizza al di là del suo profondo senso religioso, per i colori, per la freschezza che non devono mai mancare sulle tavole del pranzo di Pasqua. Ecco, allora, che della ricetta originale in questa ricetta restano i biscotti savoiardi e la crema al mascarpone mentre cambia totalmente la bagna per i biscotti e la finitura. Ingredienti
- 500 g di Savoiardi
- 4 cucchiai colmi di zucchero + altro q.b. per addolcire il succo di fragole
- 2 uova a temperatura ambiente
- 250 g di Mascarpone
- 2 bicchieri di succo di mela
- 500 g di fragole
