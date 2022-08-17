Acquistare il divano giusto per il tuo salotto: guida ai modelli
di Redazione
17/08/2022
Il divano deve essere funzionalePrima di tutto, è necessario mettere in chiaro che il nuovo divano dovrà essere funzionale alle nostre abitudini, all’utilizzo che ne verrà fatto e soddisfare le esigenze di tutta quanta la famiglia, magari optando per un modello con qualche funzionalità in più per andare sul sicuro. Una delle prime cose da prendere in considerazione quando si sceglie il divano sono le abitudini di ogni componente della famiglia, in modo da scegliere il modello di divano che faccia felici tutti quanti. Ad esempio, se abbiamo bambini o un partner e amiamo guardare film o serie tv la sera sul divano, probabilmente un divano a 2 posti per noi sarà troppo piccolo. O, ancora, se in casa ci sono anziani con qualche acciacco o persone con difficoltà motorie, la scelta migliore sarà un divano con una chaise longue per rendere la seduta più comoda. In base a tutte le diverse esigenze di chi utilizzerà il divano potremo compiere il nostro acquisto senza rischiare di ritrovare nel nostro salotto un divano inutilizzabile, o quasi.
Scegliere un divano letto con chaise longueUno dei modelli più gettonati da anni è proprio il divano letto con chaise longue, una soluzione che soddisfa la maggior parte delle richieste degli acquirenti, sia che abbiano bambini o no, che vivano soli o siano in coppia. Si tratta di un modello che va incontro alle esigenze più disparate, infatti non solo ci permette di far accomodare molte persone, fattore da non trascurare se siamo in tanti in casa o invitiamo spesso parenti e amici, ma svolge una doppia funzione giorno e notte. Questo perché grazie alla chaise longue possiamo stenderci e massimizzare la comodità mentre ci rilassiamo, ma anche ospitare un amico in caso di necessità o un parente che viene da lontano se scegliamo l’opzione divano letto. In poche parole, i divani letto con chaise longue consentono di avere ospiti per la notte, goderci le serate popcorn e film in totale comodità e dare un tocco in più al nostro soggiorno. Inoltre, molto spesso questo modello ha anche la funzione contenitore, utile per riporre le lenzuola e i cuscini da usare in caso di bisogno, ma anche i giochi dei bambini o altri oggetti che non utilizziamo spesso. Se proprio non vogliamo accontentarci, possiamo scegliere un divano letto dotato di chaise longue trasformabile che ci dà la possibilità di spostare la penisola da un lato all’altro in base ai cambiamenti che faremo nella nostra casa.
Massima attenzione al tessuto per il rivestimento del divanoTornando a parlare delle necessità di tutta la famiglia, non abbiamo ancora parlato di rivestimento del divano. Questo deve essere scelto tenendo conto della presenza di bambini o di amici a quattro zampe, ossia i soggetti più inclini a combinare qualche piccolo disastro di tanto in tanto. Per andare sul sicuro, la scelta migliore per il rivestimento è la microfibra, disponibile in un’infinità di colori, resistente alle macchie e facilmente lavabile per avere un divano a prova di bambini e di cani.
Articolo Precedente
Come arredare un giardino moderno in casa
Articolo Successivo
Le migliori decorazioni di tendenza per la notte di Halloween
Redazione
Articoli Correlati
Come arredare un salotto contemporaneo
16/04/2024
Come arredare un soggiorno piccolo
14/11/2022