In aumento i noleggi di furgoni e veicoli commerciali a Roma

di Redazione

26/11/2019

Noleggiare un furgone può essere un’ottima soluzione per soddisfare una temporanea necessità di movimentare merci o persone. Attualmente, il noleggio di furgoni e veicoli commerciali è un fenomeno in forte crescita, in particolare nelle grandi città come Roma. Il 2018 ha infatti segnato un’importante crescita nel settore del noleggio, di oltre il 5% in più su scala nazionale, con un picco importante sulla capitale e i suoi dintorni ed è sufficiente condurre una ricerca online digitando “noleggio furgoni roma” per rendersi conto dell’enorme proposta di agenzie e società che offrono questo tipo di servizio nella capitale, come per esempio Giffi Noleggi.

Noleggio di furgoni e veicoli commerciali: tutti i vantaggi

Noleggiare un furgone è una valida alternativa per chi non ne possiede uno. Vediamo alcuni dei principali vantaggi:
  • Possibilità di risparmiare: non ci sono infatti costi fissi per la gestione o per la manutenzione del mezzo, che con il tempo come tutte le vetture necessita di una naturale assistenza;
  • Maggiore sicurezza: noleggiare un furgone vi consente di avere l’assoluta certezza di guidare un mezzo totalmente sicuro, sempre sottoposto a controlli periodici. L’assistenza sarà continua anche durante le ore o i giorni in cui il mezzo sarà nelle vostre mani;
  • Disponibilità di mezzi diversi a seconda delle esigenze: la stessa impresa può avere esigenze diverse a seconda del momento, mezzi più o meno capienti con portelloni laterali, cabine refrigerate e quant’altro. Con il noleggio potrete contare esattamente sul mezzo che fa al caso vostro, soluzioni su misura adatte ad ogni situazione.
Un capitolo a parte merita il noleggio a lungo termine, una scelta che, oltre ai vantaggi sopra elencati, vi consentirà un ulteriore risparmio dato che non prevede un anticipo iniziale di denaro (a differenza ad esempio del leasing), oltre che una semplificazione nelle pratiche amministrative. Con un noleggio a lungo termine molte aziende e realtà aziendali riescono così a cambiare il proprio mezzo commerciale ogni 2 o 3 anni, in modo assolutamente vantaggioso e conveniente.

Giffi Noleggi: il servizio su Roma

A Roma, così come su tutto il territorio nazionale, Giffi Noleggi si presenta come una delle aziende leader nel settore, mettendo a disposizione, tra diverse tipologie di mezzi, appunto furgoni e veicoli commerciali. Con Giffi Noleggi è possibile noleggiare furgoni di serie ABS e ASR, delle migliori marche e per qualsiasi necessità, dai traslochi al trasporto delle merci. Tra i modelli più richiesti si annoverano:
  • Furgone 9 posti;
  • Furgone refrigerato;
  • Furgone medio o maxi;
  • Mini van;
I mezzi sono inoltre dotati di ogni comfort, tra cui radio con lettore MP3 e porta USB, kit vivavoce e bluetooth, aria condizionata, alza cristalli elettrici e chiusura centralizzata. Inoltre, sono dotati di un sistema anti slittamento per una guida in tutta sicurezza e, per quanto riguarda i mezzi diesel, anche di FAP, il Filtro Anti Particolato che abbatte le emissioni inquinanti. Il servizio noleggi su Roma offerto dall’azienda è disponibile in qualsiasi zona della città, da nord a sud, passando per il centro storico e le principali stazioni della metropolitana. Il servizio di noleggio può essere richiesto con l’opzione “conducente addizionale” o “conducente giovane”, quest’ultima destinata a guidatori under 25.
