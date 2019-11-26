In aumento i noleggi di furgoni e veicoli commerciali a Roma
di Redazione
26/11/2019
Noleggiare un furgone può essere un’ottima soluzione per soddisfare una temporanea necessità di movimentare merci o persone. Attualmente, il noleggio di furgoni e veicoli commerciali è un fenomeno in forte crescita, in particolare nelle grandi città come Roma. Il 2018 ha infatti segnato un’importante crescita nel settore del noleggio, di oltre il 5% in più su scala nazionale, con un picco importante sulla capitale e i suoi dintorni ed è sufficiente condurre una ricerca online digitando “noleggio furgoni roma” per rendersi conto dell’enorme proposta di agenzie e società che offrono questo tipo di servizio nella capitale, come per esempio Giffi Noleggi.
Noleggio di furgoni e veicoli commerciali: tutti i vantaggiNoleggiare un furgone è una valida alternativa per chi non ne possiede uno. Vediamo alcuni dei principali vantaggi:
- Possibilità di risparmiare: non ci sono infatti costi fissi per la gestione o per la manutenzione del mezzo, che con il tempo come tutte le vetture necessita di una naturale assistenza;
- Maggiore sicurezza: noleggiare un furgone vi consente di avere l’assoluta certezza di guidare un mezzo totalmente sicuro, sempre sottoposto a controlli periodici. L’assistenza sarà continua anche durante le ore o i giorni in cui il mezzo sarà nelle vostre mani;
- Disponibilità di mezzi diversi a seconda delle esigenze: la stessa impresa può avere esigenze diverse a seconda del momento, mezzi più o meno capienti con portelloni laterali, cabine refrigerate e quant’altro. Con il noleggio potrete contare esattamente sul mezzo che fa al caso vostro, soluzioni su misura adatte ad ogni situazione.
Giffi Noleggi: il servizio su RomaA Roma, così come su tutto il territorio nazionale, Giffi Noleggi si presenta come una delle aziende leader nel settore, mettendo a disposizione, tra diverse tipologie di mezzi, appunto furgoni e veicoli commerciali. Con Giffi Noleggi è possibile noleggiare furgoni di serie ABS e ASR, delle migliori marche e per qualsiasi necessità, dai traslochi al trasporto delle merci. Tra i modelli più richiesti si annoverano:
- Furgone 9 posti;
- Furgone refrigerato;
- Furgone medio o maxi;
- Mini van;
Articolo Precedente
Tutto quello che c’è da sapere sulle porte scorrevoli e la loro manutenzione
Articolo Successivo
Come scegliere un aspirapolvere in offerta?
Redazione