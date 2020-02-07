Cosa è indispensabile sapere per scegliere una polizza mutuo

Gli obblighi da rispettare

Comparare le assicurazioni conviene

Il ruolo degli istituti di credito

Chi può sottoscrivere questa polizza

Perché c’è bisogno di un’assicurazione

Quando si parla dici si riferisce a polizze assicurative che presuppongono il pagamento di un premio che deve essere versato o in una soluzione unica in maniera anticipata o a cadenza regolare in maniera periodica: le compagnie assicuratrici si impegnano a erogare un indennizzo nell’eventualità si concretizzi uno degli eventi assicurati. Il premio non goduto deve essere restituito se il mutuo viene estinto in anticipo, sulla base di quanto previsto dal, l’Ivass. Invece, per le surroghe bisogna sottoscrivere una polizza nuova se si ha intenzione di continuare a beneficiare delle coperture assicurative, dal momento che la polizza vecchia decadeIl solo obbligo che deve essere rispettato, dal punto di vista assicurativo, in occasione dellaè rappresentato dalla stipula della polizza incendio e scoppio, che permette di ottenere un rimborso degli importi che vengono assicurati eventi accidentali che possano compromettere l'integrità dell'edificio. Diverso è il caso della, che invece è facoltativa: il suo scopo è quello di garantire la capacità di rimborso delle rate in seguito alla perdita del lavoro o in altre situazioni, come per esempio in caso di morte o di malattia. Altra casistica particolare e richiesta dalle banche è quella della polizza donazione: la polizza volta alla tutela dei soggetti coinvolti nella compravendita di beni oggetto di donazione.Nella scelta della polizza vale la pena fare riferimento al sito: si tratta di uno strumento di comparazione assicurativa grazie a cui è possibile non solo calcolare la polizza per il proprio mutuo, ma anche metterla a confronto con altre proposte e. Che si navighi dal pc o dallo smartphone, ottenere un preventivo online è davvero semplice. Laè uno dei punti di forza di questo sito, anche grazie al venir meno degli intermediari. Per l’acquisto della polizza, poi, si ha la possibilità di scegliere la modalità di pagamento che si preferisce.Nel corso di questi anni di crisi le banche hanno richiesto garanzie sempre più elevate: proprio per questo motivo a volte le polizze protezione mutuo vengono imposte come vincolo da cui non si può prescindere, e cioè costituiscono una condizione necessaria affinché il finanziamento possa essere erogato. C’è da tener presente che le polizze sulla vita in termini economici possono essere abbastanza onerose e, di conseguenza,in misura consistente qualora la scelta compiuta sia stata quella di versare il premio spalmandolo in varie rate. Gli istituti di credito sono obbligati, così come gli intermediari finanziari, a fornire ai clienti non meno diprovenienti da società assicuratrici con cui non sono legati: è quanto previsto dal Decreto Liberalizzazioni.Chiunque sia in procinto diha la possibilità di sottoscrivere questa polizza, anche nel caso in cui si abbia il ruolo di garanti. Ma l’assicurazione può essere stipulata anche da chi un mutuo lo ha già e intende usufruire solo di una forma di protezione. Sono pochi iper la stipula: essere maggiorenni ma non avere più di 70 anni e risiedere in Italia. La banca o l’intermediario finanziario con cui il mutuo viene contratto, inoltre, devono avere sede in Italia.Può accadere che, nel corso del, avvengano eventi naturali tali da provocare danni alla casa per la quale è stato richiesto un finanziamento; ma può anche succedere che un avvenimento sfortunato metta a repentaglio la capacità da parte del mutuatario di. Le polizze assicurative servono proprio a mettere al riparo da eventualità di questo genere.