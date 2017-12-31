Home Ambienti Arredamento con parete effetto cemento

Arredamento con parete effetto cemento

di Redazione 31/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Come ogni cosa anche le pareti seguono le tendenze del momento. E ultimamente la moda ha coinvolto le pareti dall'effetto cemento in molte varianti e toni, diventando una scelta strategica adatta agli ambienti minimal tendenti allo stile industrial. Arredare in stile industriale è una moda ormai seguita da tanti. Ciò dipende dalla grande eleganza che riesce a donare all'abitazione e allo stesso tempo ha anche il suo perché di modernità. Gli ambienti in cui è usato spesso sono sicuramente i loft ma anche nelle piccole case si può utilizzare questo favoloso stile industriale, rimanendo ancorati ai saldi requisiti per essere alla moda. Uno di questi è proprio la questa tendenza alle pareti con effetto cemento armato. Per ottenerle esistono sia i facili metodi che si presentano più economici, come il fatto di dipingere il muro con una particolare pittura, in grado di imitare il materiale e studiata proprio per ricreare un ambiente urbano e contemporaneo. E’ facile da usare e liberamente applicabile anche su pavimenti e piani di lavoro, in modo tale da estendere quell'effetto ruvido che distingue il cemento in tutte le zone della casa. Si possono dipingere anche i bagni per valorizzare ancora di più gli arredi minimal dello stile industriale. Le vecchie piastrelle del bagno possono assumere nuova veste. Basta fare un pavimento in resina cementizia grigio antracite e dipingere le mura con resina effetto cemento spatolato. Anche in cucina si può abbinare l’effetto cemento grazie ad un design industrial chic. Le pareti possono esser fatte con un intonaco a base calce naturale andando a creare un effetto a blocchi di cemento. Anche il cemento dilavato può essere usato accompagnato da una vernice ecologica con acqua trasparente e completamente invisibile. Chi opta per lo stile industriale, deve per forza optare per pareti effetto cemento, una tendenza elegante che fa moderna la propria casa. Tale scelta è in grado di valorizzare un preciso angolo della casa oppure anche tutto il perimetro, perché la parete effetto cemento gode di quel fascino particolare che lascia tutti a bocca aperta. Il massimo dell’eleganza arriva quando i muri vengono rivestiti con altri materiali per creare la finitura decorativa adatta al proprio effetto cemento. Se non si hanno budget economici è possibile cimentarsi in interventi strutturali facendo pure delle pareti interne ex novo e poi passando della pittura sul cemento. Fortunatamente la moda non vincola a lasciare i muri con l’ aspetto grigiastro, anzi se si preferisce altre tonalità si può verniciare in maniera facile e veloce.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp