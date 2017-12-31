Sanitari Small Size
di Redazione
31/12/2017
Cosa sono i sanitari small size? Se ristrutturando il tuo immobile vuoi ricavare un secondo bagno ma gli spazi sono troppo stretti o rinunci al secondo bagno oppure devi ricorrere ai sanitari Small Size; cosa sono? Si tratta di sanitari in ceramica studiati appositamente per poter utilizzare piccoli spazi a questo fine, laddove i comuni sanitari standardizzati non potrebbero trovare posto, sono sanitari stretti. Non perché sono di dimensioni ridotte debbano essere meno belli, sono piccoli, funzionali, leggeri ma hanno anche forme ricercate affinché il tuo secondo bagno sia piccolo ma comunque bello. Stiamo parlando, quindi, di lavabi, bidet e WC di dimensioni ridotte, più stretti in modo da poter avere l’essenziale in spazi ridotti. Nelle case moderne gli spazi sono spesso ridotti, le camere ampie, spaziose delle case di un tempo si sono ristrette, riducendo gli spazi all’essenziale ma esistono ancora case in cui le camere sono spaziose magari anche troppo ma in tutto l’appartamento c’è un solo bagno per tutta la famiglia. E’ proverbiale la contestazione dei genitori soprattutto alle figlie femmine che occupano il bagno per tempi interminabili a provare diversi trucchi, ad acconciarsi i capelli, a farsi belle più di quanto già siano mentre gli altri componenti della famiglia devono a loro volta prepararsi di corsa per andare al lavoro o a scuola. Un solo bagno, infine, limita fortemente la vita di tutti.
Ricavare un secondo bagnoSe le camere della tua casa sono abbastanza ampie, è giusto riconoscere le legittime esigenze di privacy e di tempi di tua figlia: certamente sarà d’accordo a rinunciare ad un po’ di spazio nella sua camera per avere un bagno a sua disposizione e liberare, finalmente il bagno principale. Questo comporta un bagno di piccole dimensioni pur tuttavia con il necessario e puoi realizzare questo grazie ai sanitari stretti. Molte aziende si sono dedicate alla soluzione di questo problema e propongono ottime soluzioni di sanitari stretti dall’ottimo design e di varie forme per tutti i gusti: molti sono tondeggianti ma la soluzione che forse economizza maggiormente gli spazi razionalizzandoli sono i sanitari Small Size di forma squadrata, anche originali sotto l’aspetto dell’estetica. Tra le varie Aziende ci piace segnalare Agape che propone, tra l’altro, il suo lavamani “Cheese” di forma ellittica, di forte personalità, disponibile sia con monoforo per la rubinetteria oppure senza foro a questo scopo, in caso di rubinetteria a parete; Artceram, invece, punta sulla forma quadrata, di soli 45 cm per lato. A sospensione. Lo Studio Triplan ha creato, invece, una serie completa di forma squadrata, la serie Moss di Axa, con Vaso e Bidet squadrati che si adattano perfettamente all’abbinamento con altri prodotti di carattere quadro. Una grande azienda come Dolomite non poteva mancare nel proporre una sua linea rispetto a questa categoria di prodotti, infatti è presente con la sua linea Asolo con una scelta notevole, addirittura 12 tipi di lavabi a sospensione, a semincasso o ad appoggio, da accostare a pensili, sotto lavabo, colonne e molto altro. Ceramica Galassia, da parte sua, propone la linea M2 che sta a significare Metro Quadro, richiamando idealmente le piccole dimensioni a cui tale linea è dedicata, con dimensioni dei sanitari da 45 a 65 centimetri, in una molteplicità di forme. Ancora, da Globo Ceramiche, un altro Brand parecchio conosciuto, la linea Depht, in diverse misure per ogni esigenza, anche quelle che richiedono il massimo risparmio di spazio. Il risparmio di spazio si accompagna anche al risparmio idrico, con gli scarichi del vasi limitati a soli 3,5 Litri pur mantenendo praticamente inalterata l’efficacia dello scarico. Oggi, dunque, è facile trovare il prodotto ideale, bello e funzionale per il tuo secondo bagno anche se le dimensioni ridotte del locale ricavato impongono soluzioni alternative alle comuni dimensioni dei sanitari.
