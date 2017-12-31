Cosa sono i sanitari small size? Se ristrutturando il tuo immobile vuoi ricavare un secondo bagno ma gli spazi sono troppo stretti o rinunci al secondo bagno oppure devi ricorrere ai sanitari Small Size; cosa sono? Si tratta di sanitari in ceramica studiati appositamente per poter utilizzare piccoli spazi a questo fine, laddove i comuni sanitari standardizzati non potrebbero trovare posto, sono sanitari stretti. Non perché sono di dimensioni ridotte debbano essere meno belli, sono piccoli, funzionali, leggeri ma hanno anche forme ricercate affinché il tuo secondo bagno sia piccolo ma comunque bello. Stiamo parlando, quindi, di lavabi, bidet e WC di dimensioni ridotte, più stretti in modo da poter avere l’essenziale in spazi ridotti. Nelle case moderne gli spazi sono spesso ridotti, le camere ampie, spaziose delle case di un tempo si sono ristrette, riducendo gli spazi all’essenziale ma esistono ancora case in cui le camere sono spaziose magari anche troppo ma in tutto l’appartamento c’è un solo bagno per tutta la famiglia. E’ proverbiale la contestazione dei genitori soprattutto alle figlie femmine che occupano il bagno per tempi interminabili a provare diversi trucchi, ad acconciarsi i capelli, a farsi belle più di quanto già siano mentre gli altri componenti della famiglia devono a loro volta prepararsi di corsa per andare al lavoro o a scuola. Un solo bagno, infine, limita fortemente la vita di tutti.

Ricavare un secondo bagno