Come arredare un bagno in stile moderno

di Redazione 31/12/2017

Se vogliamo arredare il bagno in stile moderno ci sono degli errori da evitare. Alcune scelte, vanno ponderate e valutate con attenzione per evitare e creare l’armonia delle forme adatta al design della casa. Solo in uno spazio accurato, c’è il giusto conubio tra moda e relax. Arredare un bagno è diverso a seconda che esso sia piccolo o medio-grande. Tuttavia spazio a parte i design moderni sono molto chic se per esempio si opta per un look total white con rubinetteria in acciaio lucido, opaco o anch'essa bianca. Le forme saranno squadrate oppure arrotondate sui bordi, evitando i modelli con profili decorati e a rilievo. Il piccolo problema dell’arredamento da bagno di solito è la rubinetteria. Si può optare per lussuosi rubinetti hi-tech, utili per ascoltare la musica, per convertirsi alla cromoterapia ed è persino possibile consultare la temperatura dell’acqua usando un termometro digitale. Una soluzione perfetta per avere un bagno originale Linee pulite e giochi di contrasti sono da creare attraverso i colori e da preferire sono quelli orientati sul bianco candido laccato. Gli specchi moderni per il bagno restano una cosa molto alla moda per i nuovi bagni di design, magari prediligendo le rifiniture in acciaio, o anche quelle total nude. Altro elemento essenziale è dato dalle sedie o dalle sedute, dove il design è molto particolare, e non solo lascia di stucco perché originale e bellissimo, ma è anche davvero utile. E altri giochi di colori sono dati dall'illuminazione, abbandonando i vecchi faretti sono ora da preferire un lampadario moderno da bagno che abbia una linea tonda e sia pieno di luce, proprio come quelli che vengono usati per il soggiorno. Infine è originale anche mettere una pianta da bagno, alta e florida, in un vaso bianco dal design simile a quello che hanno i sanitari scelti. Quando si opta per i bagni moderni, di solito il must è avere la doccia. Questo elemento è considerato molto pratico e dalle mille funzioni, e dallo stile più moderno della vasca. In questi casi, rivestimenti a parte, l’ideale sarebbe optare per una doccia che venga fatta in vetro o cristallo, che sia grande e abbia profili inesistenti o al massimo sia in acciaio lucido o opaco. Evitare infine le pareti che abbiano quell'effetto a goccia in plastica e quelle con bordi bianchi. Un’ ideale di bagno moderno scarta a priori una doccia in muratura, ormai sono passate di moda e non sono più di tendenza.

