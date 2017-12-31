Loading...

100casa Logo 100casa

Come arredare una cameretta piccola

Redazione Avatar

di Redazione

31/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Una cameretta piccola va arredata per bene, giocando con gli spazi in modo più furbo possibile. La priorità è gestire gli accessori e i mobili così da lasciare ariosa e spaziosa la camera. Per arredare una cameretta piccola senza fare errori e pagarne le conseguenze in particolare se i bambini sono di più. In questo caso infatti il suggerimento è quello di optare per quella bella invenzione del letto a castello, o anche a scomparsa oppure ancora scegliere una cameretta a ponte, in maniera tale che si vada ad occupare una sola parete e quel materasso in più lo si usa solo se si ha bisogno. Infatti questo è il suggerimento più furbo, perché lo spazio maggiore viene occupato solo dai letti, quindi se la parete occupata è una sola si guadagna spazio per altre cose utili ai piccini. Deciso quanti letti servano, è utile poi andare alla ricerca di quale letto, o più di uno, sia adatto alle proprie necessità. Può capitare infatti che i letti a castello pur se alla moda non sono adatti o non piacciono, ma niente paura… ci sono altre creazioni diverse, tipo quel simpatico modello soppalcato che nella parte inferiore è aperto, per inserivi una scrivania e una sedia, creando, in questo modo, uno spazio per i più piccoli dedito alla scuola, oppure uno spazio chiuso, che è utile per adibirlo a mò di piccola cabina armadio. Il soppalco, dunque, appare l’alternativa più consona in grado di sfruttare gli spazi alti e le superfici verticali, che appaiono quelle più inutilizzate ma che risultano utili a chi vuole sfruttare ogni piccolo angolo. Risolto lo spinoso problema del letto è bene porre attenzione su altri accessori utili, snza mai dimenticare che essendo una stanza per bimbi, i giochi non devono mancare. È doveroso per i piccini dedicargli uno spazio minuscolo utile solo a loro, magari aggiungendo una seduta sospesa accanto ad uno scaffale più alto, adibito come libreria. Questa è una tecnica furba per stimolare alla lettura senza utilizzare tante aree. Per la stanza dei maschietti il problema è più piccolo, perché essendo più pigri richiedono lo spazio solamente per dormire e al massimo per giocare, invece le femminucce sono più esigenti. Per ragazzi invece il consiglio è quello di creare, anche se un po’ piccola, una modesta cabina armadio e all'interno una serie di cassetti, perché i più grandi si sa.. hanno esigenze completamente diverse.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Come arredare il giardino

Articolo Successivo

Come arredare un bagno in stile moderno

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Biancheria da letto: come sceglierla in base alla stagione

Biancheria da letto: come sceglierla in base alla stagione

11/10/2022

Come Rifare il Letto Singolo: i metodi migliori

Come Rifare il Letto Singolo: i metodi migliori

10/06/2021

I vantaggi di un materasso memory foam

I vantaggi di un materasso memory foam

26/05/2021