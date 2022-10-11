Biancheria da letto: come sceglierla in base alla stagione
di Redazione
11/10/2022
È importante prestare molta attenzione nella scelta della biancheria da letto, siccome il nostro corpo resta a contatto per molte ore con i diversi tessuti. La biancheria da letto su Carillo Home è sinonimo di garanzia e qualità: lenzuola, trapunte, piumini e copriletti sono solo alcuni degli elementi che la compongono. Scopriamo insieme come scegliere la biancheria in base alla stagione.
Lenzuola fresche d’estate e calde d’inverno: quali tessuti prediligereUn buon sonno ristoratore si costruisce a partire dalla temperatura della stanza, ma non è l’unica cosa di cui tener conto. Prima di stabilire la qualità del materasso, è bene selezionare con cura i materiali con i quali il corpo entrerà in contatto. Esistono tessuti per lenzuola adatti ad ogni stagione, per assicurare la temperatura ottimale durante la notte e il giusto comfort. Le lenzuola migliori sono quelle in tessuti naturali e traspiranti, che limitano la sudorazione, grazie alla minima presenza di agenti chimici nella composizione. In estate sarebbe meglio optare per il lino, un tessuto naturalmente fresco e robusto, oppure per il cotone percalle, un tipo di cotone particolarmente pregiato. Durante i mesi invernali, non possono mancare le morbide e calde lenzuola di flanella. Ma analizziamo meglio questi materiali nel dettaglio! Puro lino e misto lino Il lino è la fibra tessile più antica del mondo, composta per circa il 70% da cellulosa. Viene principalmente utilizzato in estate, considerando che le sue fibre tendono ad assorbire l'umidità lasciando il corpo fresco e asciutto. Tra le migliori lenzuola per un riposo ottimale ci sono quelle in lino e cotone, un tessuto misto e resistente, particolarmente adatto per la zona notte.
Cotone percalleIl cotone percalle è un tessuto pregiato lavorato ad armatura tela, con filati molto sottili. Le lenzuola in percalle sono particolarmente versatili: ideali per la primavera e l’estate, vestono bene anche nelle altre stagioni, donando lusso e stile alla camera da letto.
Puro cotonePer chi non sopporta il caldo, il consiglio è quello di optare per un cotone molto leggero. Il puro cotone è un materiale che assorbe bene l’umidità, dona una sensazione di freschezza nelle notti più torride e resiste in maniera ottimale ai frequenti lavaggi.
Raso di cotoneIl raso di cotone è molto simile alla seta ed è senza dubbio uno dei cotoni più pregiati in assoluto. Questo materiale viene impiegato soprattutto per la biancheria da letto, per confezionare lenzuola di ottima qualità.
Flanella di cotoneLa flanella di cotone si adatta bene al periodo autunnale e invernale. Questo tipo di tessuto nasce dalla pettinatura, ovvero dalla spazzolatura della superficie di una tela di cotone con piccole e fini spazzole in acciaio.
Trapunta, piumino o copriletto: quali scegliere a seconda della stagionePer i mesi più freddi, la scelta della biancheria da letto si concentra spesso tra la trapunta e il piumino. Rispetto al piumino, la trapunta è molto più confortevole, perché l’imbottitura è traspirante e limita la sudorazione. Inoltre, a differenza del piumino che necessita di una copertura esterna, la trapunta è un capo già finito. Quest’ultima aiuta anche a mantenere l’igiene del letto, proteggendo le lenzuola da polvere e sporcizia. Per i periodi caldi, quando coperte e trapunte vengono messe via, subentrano i copriletti. Il copriletto è un complemento della biancheria necessario, che non risponde solo ad una funzione meramente estetica, ma serve a proteggere il letto durante il giorno dalla polvere. Il copriletto, quindi, non serve a mantenere il corpo caldo, ma si pone come “barriera” contro lo sporco che può arrivare dalle finestre aperte, dai vestiti o dalle borse che appoggiamo sul letto. Serve inoltre a mantenere la camera perfettamente ordinata, un elemento da non sottovalutare in un ambiente che dovrebbe garantire il giusto relax.
Articolo Precedente
Tutto quello che c’è da sapere sulla manutenzione della caldaia
Articolo Successivo
Investire in Emilia, cinque consigli
Redazione
Articoli Correlati
I vantaggi di un materasso memory foam
26/05/2021