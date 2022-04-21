Lavori in cartongesso in casa: soluzioni e vantaggi
Le soluzioni in cartongesso rappresentano una delle più cercate per il recupero degli ambienti della casa, per esempio nel provvedere a voler suddividere in maniera differente gli spazi interni. Può capitare, infatti, per diverse motivazioni che si debbano rivalutare gli spazi della casa. Alcuni ambienti sono poco utilizzati oppure magari si ha l’esigenza di creare qualche stanza in più. Ricorrere ai muri divisori in muratura può essere molto faticoso, oltre che più dispendioso anche in termini economici. Per questo il cartongesso è una soluzione che può essere molto utile. Infatti si tratta di un materiale versatile, economico e che ha una grande resistenza nel corso del tempo.
Quali sono gli attrezzi per lavorare il cartongessoPer lavorare il cartongesso si ha bisogno di attrezzi adeguati, come i prodotti che si possono trovare su Ambiente Colore. Per esempio quando si deve lavorare questo materiale per formare una parete divisoria, bisogna possedere la sega e il taglierino. E poi ancora la livella, i chiodi, le viti autofilettanti, i tasselli ad espansione, lo stucco e la pittura. Per il telaio portante in particolare servono travi di legno o listelli di alluminio e naturalmente bisogna comprare pannelli di cartongesso di qualità. Per fare in modo che la nostra struttura sia isolata perfettamente servono la lana di legno o la lana di vetro. C’è la possibilità di abbinare ad ogni pannello di cartongesso anche dei materiali idrorepellenti, come per esempio il polistirene.
Come realizzare una parete in cartongessoDopo averci procurato tutti gli attrezzi che servono per lavorare il cartongesso, il primo passo da compiere per realizzare una parete di questo materiale consiste nel creare lo scheletro portante, che di solito è composto da delle guide a U. Avendo creato la struttura, si possono applicare i pannelli, che si inseriscono uno dopo l’altro. Se vogliamo realizzare l’isolamento con l’apposito materiale, ricordiamoci di riempire l’intercapedine con la lana di vetro o con la lana di legno. Questo garantisce l’isolamento sia termico che acustico. A questo punto applichiamo i pannelli di cartongesso su tutti e due i lati della parete e poi andiamo a pensare alla fase di rifinitura. Possiamo creare una struttura più stabile applicando per esempio delle mattonelle oppure possiamo semplicemente dipingere il cartongesso con il colore che più riteniamo adeguato alle nostre esigenze anche estetiche.
I vantaggi dell’uso del cartongessoLe pareti in cartongesso presentano numerosi vantaggi. Infatti i tempi per la loro realizzazione sono piuttosto brevi. Non occorre fare riferimento a tempi molto lunghi, come avviene per le pareti in muratura. Sono facili da montare e smontare. Quindi, anche se vogliamo poi rimodulare successivamente l’aspetto della nostra casa, possiamo procedere in maniera molto funzionale. Non abbiamo difficoltà nel caso volessimo riportare la casa allo stato originario, perché il procedimento per l’applicazione del cartongesso non ha bisogno di uso di malta o di acqua. Se vogliamo togliere la parete in cartongesso, se non abbiamo applicato delle mattonelle, non abbiamo problemi di sorta. Sarà sufficiente soltanto passare dello stucco nei buchi lasciati dalle viti nei punti in cui è stata fissata la parete. E poi non dimentichiamo, come abbiamo già spiegato precedentemente, la convenienza economica anche del cartongesso. Ce ne possiamo rendere conto maggiormente, se mettiamo a confronto il costo di un metro quadro di mattoni con un metro di quadro di pannelli in cartongesso. Questo materiale ci consente sicuramente di risparmiare non soltanto nell’acquisto, ma anche per quanto riguarda le ore di installazione e inoltre per il fatto che non dobbiamo comprare altri materiali, come per esempio la malta o gli stucchi. È da specificare, infine, tra gli altri vantaggi del cartongesso, che le lastre standard sono molto resistenti agli urti.
