Strisce per illuminazione a LED: ecco dove utilizzarle
di Redazione
15/09/2023
La tecnologia LED ha letteralmente rivoluzionato il settore del light design, permettendo di creare degli effetti davvero interessanti, capace di adattarsi a diversi ambienti. Esse, infatti, possono essere utilizzate per dare risalto agli arredi, oppure integrate all’interno dei mobili e degli scaffali, installate nel soffitto, nel pavimento, ecc. In poche parole, non ci sono limiti all’utilizzo della tecnologia LED, la quale, anzi, ha letteralmente stravolto il settore. Vediamo alcune possibili applicazioni.
Applicarle sulle paretiIl modo più semplice (ma non banale) di utilizzare le strisce LED è quello di applicarle sulle pareti, per illuminare un angolo buio oppure una parete anonima. Con un semplice gioco di incroci di luci, infatti, è possibile dare vita a un’intera stanza, cambiando totalmente l’atmosfera. Applicare queste luci sulle pareti, inoltre, consente di mettere in risalto alcuni elementi come piante, sculture, mobili e altri arredi particolari che meritano di essere valorizzati. Tutto quello che occorre fare è trovare una buona offerta di profili per strisce LED e applicarle seguendo le istruzioni presenti nella scatolo.
Creare un percorso di luceA volte capita di svegliarsi durante la notte per bere oppure andare in bagno, ma di farsi male sbattendo sui mobili o sugli spigoli. In questo caso, può essere utile creare un percorso. Posizionando le luci in maniera strategica, infatti, si può facilitare il percorso anche al buio. Il vantaggio principale di questa soluzione è la versatilità, poiché tali luci possono essere regolate mediante appositi dimmer, così da ottenere una luce sufficiente per segnalare gli ostacoli senza, però, abbagliare e disturbare le persone che dormono. In più, un percorso LED dona un tocco davvero chic all’ambiente.
Illuminare il soffittoLe strisce LED sono una soluzione versatile e moderna per illuminare il soffitto. Esse possono essere applicate anche in ambienti con soffitti bassi, come ad esempio le mansarde. Questo sistema di illuminazione, infatti, non occupa spazio fisico e non causa l’accumulo di polvere: queste caratteristiche rendono questo sistema ideale per un’illuminazione efficiente e luminosa anche in ambienti piccoli.
Illuminare i gradiniCon un pizzico di inventiva è possibile valorizzare gradini, scale e corrimano presenti nelle abitazioni. Usando questa tipologia di illuminazione, infatti, è possibile migliorare queste zone di passaggio. Occorre semplicemente applicare la strip sul bordo di ciascun gradino in modo da conferire un tocco di modernità all’abitazione con effetto visivo sorprendente a costi più che contenuti. Lo stesso dicasi anche per il corrimano, il quale assumerà una nuova vita specie in un ambiente caratterizzato da luci soffuse.
Strisce led per uso esternoQuesta tecnologia può essere utilizzata anche per dare un tocco in più al proprio giardino, al proprio terrazzo o a qualsiasi spazio esterno. Infatti, diversamente da come si potrebbe pensare, nonostante lo spessore ridottissimo, è estremamente resistente. Sul mercato, inoltre, esistono modelli con certificazioni IP, i quali sono capaci di resistere a pioggia battente, neve, freddo e a tutti gli agenti atmosferici. Tutto questo rende possibile applicare le strisce LED anche all’aperto in modo da illuminare il terrazzo o ad esempio un sentiero che va dalla casa alla piscina o nel giardino. Insomma, non ci sono davvero limiti all’utilizzo di questa particolare illuminazione.
Articolo Precedente
Come effettuare la manutenzione degli ascensori
Articolo Successivo
Come Scegliere un Arredamento di Classe per l'Ufficio: Guida Completa
Redazione