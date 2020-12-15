Come illuminare un soffitto a volta
di Redazione
15/12/2020
Come scegliere i migliori modelli di lampadario?I pendagli e i lampadari sono la soluzione più indicata da tenere a mente quando si va alla ricerca di idee e fonti di luce dalla semplice installazione che possono adattarsi a vari stili. Oltre a fornire infatti la giusta quantità di luce, i lampadari e i pendagli donano anche un tocco di eleganza all'arredamento della casa, rendendola ancora più unica e personalizzata. Tra le idee più ricercate, si può prendere in considerazione sicuramente una delle proposte di lampade da soffitto Artemide come il modello Tolomeo. Si tratta di un complemento d'arredo dal design minimal adattabile a diversi stili. Progettata da Michele de Lucchi (con la collaborazione di Giancarlo Fassina), è disponibile in molti formati e colori. Caratteristiche, che permettono di inserirla senza grossi problemi in ogni tipologia di contesto e/o arredamento. Prima di scegliere il lampadario perfetto per illuminare i soffitti a volta è fondamentale tenere presente alcune piccole regole onde evitare di fare scelte azzardate e non consone alle proprie necessità. Seguendo alcuni utili suggerimenti infatti sarà possibile effettuare il migliore acquisto e dare vita ad un progetto unico ed innovativo.
Sfruttare al meglio l'altezza che si ha a disposizioneScegliere una fonte di luce per illuminare una stanza in presenza di un soffitto a volta potrebbe rivelarsi un'operazione davvero complicata. Questo accade soprattutto quando la volta risulta eccessivamente stretta e alta allo stesso tempo. Per coloro che non vogliono perdere tempo e desiderano trovare una soluzione sicura che può essere facilmente abbinata a vari stili di arredamento si consiglia di puntare ad un lampadario dal design minimal dotato di alcune graziose decorazioni di colore chiaro. Coloro che invece desiderano dare all'ambiente un tocco più personalizzato possono optare per un ciondolo cromato o di cristallo da posizionare nel punto centrale della stanza. Questa proposta è essenziale per creare dei giochi di luce d'effetto e diverse intensità di illuminazione ogni volta che si preme il tasto di accensione del lampadario.
Optare per i modelli aperti e ariosiQuando si ha a che fare con dei soffitti a volta dalla larghezza molto ampia e dalla forma arrotondata, una soluzione raccomandata è quella di puntare ad un lampadario molto grande caratterizzato da uno stile arioso. Onde evitare che questa scelta risulti eccessivamente semplice all'interno di un ambiente molto ampio, si consiglia di prediligere una tipologia dotata da un numero maggiore di lampadine o bracci.
Valutare attentamente la posizioneIlluminare un soffitto a volta non significa necessariamente disporre una fonte di luce lungo il punto centrale di un ambiente. Infatti, nella maggior parte dei casi viene raccomandato di analizzare in modo accurato la collocazione del lampadario che si desidera installare prendendo in considerazione ulteriori proposte che possono rivelarsi perfette per ottenere una corretta ed originale illuminazione della stanza.
Articolo Precedente
Come rimuovere il calcare dai rubinetti
Articolo Successivo
Accessori bagno: tendenze 2021
Redazione
Articoli Correlati
Come arredare un salotto contemporaneo
16/04/2024
Come arredare un soggiorno piccolo
14/11/2022